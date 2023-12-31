المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يطالب بحماية الصحفي الفلسطيني + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مباشر مع مراسلة قناة العالم بمناسبة ذكرى 31 ديسمبر اليوم العالمي للوفاء للصحفي الفلسطيني حيث أقام المكتب وقفة طالبت بحماية الصحفي الفلسطيني قال إسماعيل الثوابتة لقناة العالم: كل عام نحتفل بهذا اليوم كمناسبة وطنية بشكل مختلف، لكن هذا العام للأسف الشديد جاء ليكون وبالاً على الصحفيين، فاليوم وفي حرب الإبادة الجماعية الشاملة هذه التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل خلالها 106 من الصحفيين، وهو العدد الأضخم والأكبر على مسيرة الصحافة الفلسطينية والتاريخ الفلسطيني الإعلامي.

وشدد على أن إغتيال الصحفيين والإعلاميين فيه رسالة واضحة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، يرمي من ورائها ترهيب وتخويف الصحفيين الفلسطينيين من أجل ثنيهم ودعوتهم إلى التراجع عن تأدية واجبهم الوطني ورسالتهم الفلسطينية.

وأضاف: لكن الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين ما زالوا مستمرين في تغطية هذه الرسالة، ولا يستمعوا إلى مطالبات وتهديدات وترهيب الاحتلال، ومستمرين في إيصال الرسالة من أجل نصرة شعبنا الفلسطيني وإظهار مظلوميته.

وقال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة: اليوم نستطيع القول إن الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين نجحوا باقتدار في إيصال الرواية الفلسطينية الصادقة، وكسر الرواية الإسرائيلية الكاذبة التي كانت مصدقة على مستوى العالم منذ عقود طويلة.. اليوم بفضل الله تعالى أولا، وثانيا بفضلكم أنتم الصحفيين الفلسطينيين بات كل العالم يعرف الحقيقة ويعرف أن الاحتلال هو المجرم وهو على ضلالة وخطيئة وأن الشعب الفلسطيني له الحق في الحرية.

وخلص إسماعيل الثوابتة إلى القول: في ظل هذه الحرب المستمرة نطالب كل الاتحادات الدولية ذات العلاقة بهذا الموضوع بحماية الصحفيين و التضامن معهم في يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني.

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