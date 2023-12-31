شاهدوا.. رسالة طواقم الدفاع المدني بغزة الذين استهدفهم الاحتلال

العالم – خاص بالعالم

ومن مستشفى شهداء الأقصى في وسط قطاع غزة إلتقت مراسلتنا إسراء البحيصي ببعض من رجال الدفاع المدني يداوون جراحة بعضهم البعض.

ومن هؤلاء ابن لرجل مصاب كلاهما يعملان في الدفاع المدني، حيث يصران على استمرار العمل حتى بعد أن يتعافى هذا الرجل.

وقال الإبن لمراسلتنا: إستهدفوني قبله.. واليوم كان والدي.. الحمد لله، نكمل عملنا بإذن الله، مستمرين لحد ما ترجع غزة لنا ويذهب العدوان عن القطاع.. قبلنا الزميل حسن كان قد استهدف و جرح أيضا، وأيضا أخوه أبوسليمان استشهد، واليوم استشهد همام..

وجاءت رسالة رجال الدفاع المدني من أهالي غزة أنهم يداوون جراحهم ويعدون بالاستمرار في مواصلة المهنة لإنقاذ حياة الناس.

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