استهداف الجولان السوري المحتل بطائرة مسيرة

العالم-العراق

وقالت في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق هدفا عسكريا في الجولان المحتل بالأسلحة المناسبة".

وأكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيانها "أنها مستمرة في دك معاقل العدو".

وكان جيش الاحتلال قد أعلن يوم السبت توجيه ضربة إلى الأراضي السورية ردا على إطلاق صاروخين من منطقة الجولان باتجاه شمال الاراضي المحتلة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له إن صاروخين سقطا في مناطق مفتوحة وإن القوات الإسرائيلية ردت على مصدر النيران.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار العملية العسكرية الصهيونية في قطاع غزة التي أطلقها جيش الاحتلال ردا على هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي.

هذا، وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ87 بظل استمرار قصف العدوان المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.

وارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء العمليات العسكرية الصهيونية في قطاع غزة إلى 21822 شهيدا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، وفق حصيلة جديدة أعلنها المكتب الحكومي في غزة يوم الأحد 31 ديسمبر.