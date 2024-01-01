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الدفاع الروسية تعلن تفاصيل عن آخر غارة جوية صهيونية على حلب السورية

الدفاع الروسية تعلن تفاصيل عن آخر غارة جوية صهيونية على حلب السورية
الإثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - ٠٢:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، فاديم كوليت، عن غارة جوية صهيونية بالقرب من مدينة حلب السورية.

العالم-سوريا

وقال كوليت: "في 30 ديسمبر، من الساعة 17:14 إلى الساعة 17:27، شنت مقاتلتان تكتيكيتان من طراز إف-16 تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي، من البحر الأبيض المتوسط دون دخول المجال الجوي السوري، غارة جوية بستة صواريخ كروز على أهداف بالقرب من مدينة حلب. ولا توجد إصابات نتيجة الغارة الجوية الإسرائيلية".

وتابع: "خلال النهار، سجل التحالف حالة انتهاك لبروتوكولات عدم الاشتباك المؤرخة 9 ديسمبر 2019، تتعلق برحلة غير منسقة مع الجانب الروسي لمسيرة في منطقة التنف، وتم تسجيل انتهاكين من قبل زوج من مقاتلات التحالف من طراز إف-15 خلال النهار".

ووفقا لكوليت، أصيب ثلاثة جنود سوريين في محافظة اللاذقية بعبوة ناسفة أسقطها إرهابيون من مسيرة. وأصيب جندي آخر بنيران قناصة المسلحين.

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