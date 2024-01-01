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فلسطينية تجسد معاناة شعبها برسم لوحات على ركام المنازل المدمرة

فلسطينية تجسد معاناة شعبها برسم لوحات على ركام المنازل المدمرة
الإثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

جسدت الفنانة التشكيلية الفلسطينية النازحة أمل أبو السبح، معاناة الشعب الفلسطيني جراء استمرار الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة، عبر رسم لوحات فنية على ركام المنازل المدمرة..

العالم - فلسطين المحتلة

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