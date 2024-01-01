العالم-فلسطين

وزعم طاهر بركة أن حركة "حماس" تقبل بحل الدولتين، ناقلا تشكيكا بجدوى ما فعلته في "طوفان الأقصى" بالسابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.



وقال البرغوثي مخاطبا طاهر بركة: "أنت لا تدير الحوار بشكل محترم، أنت ما لك منفعل؟"، مضيفا في حديثه لبركة: "عشر مرات عدت سؤالك، اسمحلي اسكت شوي عشان أحكي، ممكن تصمت عشان أحكي".



بدوره، رد بركة على تكذيب البرغوثي له حين زعم أن بيان "حماس" الأخير يعني قبولا بحل الدولتين، قائلا له: "لا تكذبني".



وكان البرغوثي وبخ طاهر بركة قبل أيام بعد نشر "العربية" تقريرا يزعم وجود خلافات داخل حركة "حماس".

ونفت حركة المقاومة الإسلامية حماس قبل أيام ما يتم تداوله على لسان قائد الحركة في الخارج خالد مشعل حول موضوع الاعتراف بالكيان الصهيوني المحتل. وجاء ذلك في بيان صحفي تعليقاً على ما يتم تداوله حول مقابلة الأخ القائد خالد مشعل مع الصحفي جورج مالبرونو، والمنشور في صحيفة لوفيغارو الفرنسية، والمتعلق بسؤاله حول موضوع الاعتراف بالكيان الصهيوني.

وأوضحت الحركة قيام الصحفي المذكور بإدراج مجموعة من آرائه الشخصية وتعليقاته الخاصة في المقال بعيدا عن تصريحات الأخ خالد مشعل الواضحة والمحددة، والتي أكد فيها على رفض الاعتراف بالكيان الصهيوني، وهو ما يخالف المهنية الصحفية.