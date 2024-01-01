محاولات اسرائيلية لتنغيص فرحة العام الجديد في لبنان

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان ان بلدة كفركلا، تعرضت عصر اليوم لغارة، نفذتها طائرة حربية اسرائيلية، واستبقتها غارة اخری بصاروخين أطلقتهما مسيرات اسرائيلية مستهدفة منازل المواطنين اللبنانيين في نفس البلدة.

وأشار مراسل العالم الی سلسلة غارات عدوانية ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي علی منطقة اللبوني، مؤكداً ان الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ 6 غارات استهدف بها منطقة اللبوني واطراف بلدة الناقورة وصولاً الی مثلث راميا الشيحين طيرحرفا.

وأكد ان مسيرة اسرائيلية اخری أطلقت صاروخاً علی بلدة مارون الراس، حيث تم استهداف هذه البلدة بعدة قذائف اخری، سقطت بين بيوت السكان.

وأوضح ان هذه الهجمات، لم تسفر عن سقوط ضحايا حتی الان الا انها عكرت صفو يوم العيد لدی المواطنين اللبنانيين في المناطق الحدودية.