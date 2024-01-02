فيديو خاص: البرغوثي يتحدث عن انعكاسات الغاء قانون "الحد من المعقولية"

العالم - خاص بالعالم



قال البرغوثي في حوار مباشر مع قناة العالم خلال برنامج "مع الحدث"، إن تاريخ كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ 75 عاما لأول مرة شهد تدخل المحكمة العليا في "الدستور الأساسي" والغاءها قانونا.



وأضاف، أن هذا الأمر جزء من المعركة الداخلية المحتدمة بين التيار الصهيوني المتدين المتشدد وحليفه نتنياهو، مع التيارات الأخرى، موضحا أن التياريين رغم كل الخلافات الداخلية إلا إنهم لا يختلفون حول موضوع تصفية الشعب الفلسطيني.

ولفت البرغوثي إلى أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإلغاء قانون - الحد من المعقولية- سيفاقم الصراع في الداخل الإسرائيلي، لأن هناك من يتضرر بشكل مباشر من هذا القرار وعلى رأسهم نتنياهو وقطيعه المتطرف منهم وزير المالية ستموتريش وما يسمى بوزير الأمن القومي بن غفير.



وأكد أمين عام المبادرة الفلسطينية، أن إلغاء قانون- الحد من المعقولية- سيؤثر على العدوان على غزة لأنه سيفكك أكثر البنيان الداخلي الإسرائيلي، وكذلك الحكومة الحالية.



يذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية ألغت بأغلبية قضاتها، مساء الإثنين، بند - الحد من المعقولية- في قانون حكومة بنيامين نتنياهو للإصلاح القضائي المثير للجدل والذي قلص بعض صلاحيات كبار القضاة في البلاد.

ويمكن لقانون الحد من المعقولية -الذي أبطلته المحكمة- أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي تتخذها الحكومة أو الكنيست الإسرائيلي والتي قد تعدها قرارات "غير معقولة".