شاهد/عويل وصراخ جنود الاحتلال خلال اشتباك مع المقاومة!

العالم- فلسطين

ويظهر الفيديو شهادات لجنود الاحتلال تتحدث عن الظروف العصيبة التي عاشوها في أثناء توغل قوات الاحتلال في بيت حانون شمال القطاع، على وقع مقاومة ضارية للمقاومة الفلسطينية تسببت في قتل وجرح العديد من الجنود.



ويظهر في التسجيل أحد الجنود الجرحى وهو يبكي ويقول لجندي آخر، إنه سيموت ولا يستطيع احتمال ما يجري.



وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها بضراوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على كافة محاور القتال، فضلا عن حفاظها على قدراتها الصاروخية التي تمكنها بعد 87 يوما على العدوان من دك مدن عمق الاحتلال الإسرائيلي.



وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، مقتل أحد جنوده، وإصابة 4 آخرين بينهم ضابط بجروح خطيرة في معارك بقطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 507 منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان، إن "العريف (احتياط) عميحاي يسرائيل يهوشوع أوستر (24 عاما) من مستوطنة "كارني شمرون" مقاتل في الكتيبة 7020 تشكيل هشارون (5) قُتل في معركة بشمال قطاع غزة".



وبمقتل الجندي ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال المعلنة إلى 171 منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الاول الماضي، وإلى 507 منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.