الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة بيد حزب الله

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القلق يتزايد في الاوساط العسكرية الاسرائيلية من قدرات حزب الله والاسلحة التي يستخدمها.

ويحاول مسؤولو كيان الاحتلال اطلاق تهديدات جوفاء ضد حزب الله علها توقف المقاومة، فقد قال وزير خارجية الكيان ايلي كوهن:"علی نصرالله ان يفهم انه التالي في القائمة، واذا اراد ان لايكون التالي فعليه تنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الدولي فوراً وابعاد عناصر الحزب من شمال الليطاني".

لكن رئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم" الالكترونية عبدالباري عطوان خاطب كوهن قائلا:"انتم تهددون باغتيال السيد حسن نصرالله منذ 30 عاماً، فأرونا يوماً جربتوا ان تغتالوه، انتم فاشلون. من انتم حتی تطلبون من السيد حسن نصرالله والمقاومة ان تبتعد عن نهر الليطاني، انتم مهزومون، انتم رحلتم أكثر من 100 ألف مستوطن الی منطقة الجليل خوفاً ورعباً من قنابل وصواريخ حزب الله، فيما لم يستخدم حزب الله حتی الان صواريخه الباليستية الدقيقة".

وقال وزير حرب كيان الاحتلال، يوآف غالانت لن نسمح بالعودة الی الوضع السابق الذي كنا فيه حتی السادس من اكتوبر، اننا نضرب حزب الله بقوة وقد دفعوا بعيداً عن خط السياج في المنطقة سنحقق واقعاً مختلفاً نتيجة للنشاط العسكري".

لكن الواقع هو الجواب الذي وجهه رئيس مستوطنة مرغليوت عبر قناة 14 العبرية، لوزير الحرب، حيث قال:"أقول لوزير الدفاع مرة اخری، الی هذه الدرجة الامور جدية، سكان الشمال لن يعودوا بعد انتهاء الحرب، سكان الشمال يعرفون ما يريدونه بالتحديد، سكان الشمال لن يخاطروا بأنفسهم وبأولادهم من أجل العودة. لن ننسی أبداً ان قوة الرضوان في طريقها الی كريان شمونه أو مرغليوت. انتبهوا، يتم ازالتنا من بيوتنا، قوات الرضوان يجلسون علی التلال يتحكمون بنا، طردونا الی الخارج ويديروننا".

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