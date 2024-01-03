قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن عملية كرمان الإرهابية لن تمر دون رد

العالم – خاص بالعالم

واكد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي في بيان ان منفذي جريمة كرمان سينالون عقابهم، مشيرا الى ان على المجرمين القساة ان يعلموا ان جنود طريق سليماني لن يتحملوا الجريمة النكراء وان كل من شارك في تنفيذ هذه الجريمة سينالون عقابهم وان على هؤلاء ان يعلموا ان هذه المأساة سيعقبها رد حاسم.



الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ايضا شدد على معاقبة المجرمين الارهابيين وقال ان الانتقام ممن يقفون خلف الهجوم الإرهابي في كرمان حتمي وقطعي.

كما عزا المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني الشعب الإيراني وذوي الضحايا بالحادث الإرهابي في مدينة كرمان.



الى ذلك دان قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية الجنرال اسماعيل قاآني هذا العمل الارهابي، وقال ان هجوم كرمان الآثم تم تأمينه عن طريق أمريكا والكيان الصهيوني.

خارجيا عزا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائد الثورة الاسلامية والرئيس الايراني بضحايا الاعتداء الإرهابي، وقال بيان صادر عن الكرملين ان الرئيس الروسي يعرب عن خالص تعازيه للقيادة والشعب الإيراني إزاء الهجمات الإرهابية.

بدوره أدان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان هذا العمل الارهابي وعزا الشعب الايراني وقيادته بهذه الحادثة.



كما ادانت العديد من الدول العربية والاسلامية والاجنبية هذه العملية الارهابية واعلنت تضامنها مع إيران، حكومة وشعبا واعلنت استعدادها لتقديم جميع أنواع المساعدة، بما يخفف من شدة هذا الفعل الإجرامي الجبان.

بدورها عزت حركات المقاومة في لبنان وفلسطين واليمن والعراق الشعب الايراني بالحادثة، وقالت ان هذه الجريمة النكراء تمثل امتدادا لكل الجرائم التي حاولت النيل من الجمهورية الاسلامية ودورها في مواجهة الاستكبار العالمي، وتبنيها قضية الامة المركزية ودعمها لقوى المقاومة خاصة في فلسطين.

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