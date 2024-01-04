بالفيديو.. ابو فدك يشارك الجماهير العراقية تشييع الشهيدابو تقوى السعيدي

العالم - العراق

وقالت الهيئة في بيان : إن "مراسم تشييع جثمان الشهيد مشتاق طالب السعيدي (أبو تقوى) معاون قائد عمليات حزام بغداد بالحشد الشعبي ومرافقه الشهيد علي نايف انطلقت، مساء اليوم، في العاصمة بغداد".

وأضاف، أن "عددا كبيرا من الشخصيات الرسمية والشعبية ورجال الدين وشيوخ العشائر وجمعا غفيرا من المواطنين شاركوا في التشييع المهيب، وسط أجواء غاضبة ومنددة بالاعتداء الأميركي السافر".

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وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في وقت سابق، اليوم الخميس، أن طائرة مُسيرة أقدمت في اعتداء سافر وتعدٍّ صارخ على سيادة العراق وأمنه، على عمل لا يختلف عن الأعمال الإرهابية، باستهداف أحد المقار الأمنية في العاصمة بغداد، اليوم الخميس، مما أدى إلى وقوع ضحايا في هذا الحادث المرفوض جملة وتفصيلاً".

وأضاف، أن "القوات المسلحة العراقية تُحمّل قوات التحالف الدولي مسؤولية هذا الهجوم غير المبرر على جهة أمنية عراقية تعمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها من قبل القائد العام للقوات المسلحة"، لافتاً، إلى أن "ذلك يقوض جميع التفاهمات ما بين القوات المسلحة العراقية وقوات التحالف الدولي".

ولاقى هذا الاعتداء إدانات محلية ودولية واسعة.

هذا وخروج جثمان الشهيد القائد أبو تقوى السعيدي على اكتاف الاف المشيعين من أمام مبنى إعلام الحشد الشعبي متوجهين إلى قبلة الاحرار مدينة كربلاء المقدسة، فيما شارك رئيس اركان هيئة الحشد الشعبي الحاج ابوفدك المحمداوي في تشييع جثمان الشهيد.