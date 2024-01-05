خارجية نيابة العراق تدعو للتوسل بالقوة والمظاهرات لطرد الاميركان

العالم - العراق

وشدد المحمداوي في الوقت نفسه على أهمية دور الحكومة في تنفيذ قرار البرلمان بشأن طرد قوات الاحتلال الاميركي من العراق.

وكان الأمين العام لحركة النجباء قد توعد يوم امس الخميس، الاحتلال الامريكي بالخروج جثثا متعفنة من العراق، موجها نداءا عاجلا إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، باتخاذ موقف "جريء" وواضح، بإرسال بلاغ الى واشنطن، ينهي التواجد الأمريكي في العراق، متوعدا الولايات المتحدة بـ"تصعيد غير مسبوق" في حال رفضت الانسحاب.

وفي كلمة له، ألقاها في الجمهورية الاسلامية الايرانية بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الشهيد أبو مهدي المهندس، والشهيد الحاج قاسم سليماني؛ قال الكعبي الاربعاء: "ليس بيننا وبين القاتل الغادر المحتل المتعجرف إلا منطق السلاح والانتقام"، مشيرا إلى أن "سفيرة الاحتلال الأمريكي تسعى لتصدير نفسها كوصية على العراق".