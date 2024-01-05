الاحتلال يعتدي على مراسل قناة العالم ويبعد المصلين

العالم – خاص بالعالم

عاشرات الحواجز تنتشر بكل مكان حول وداخل البلد القديمة في القدس المحتله ناهيك عن الحواجز الشرطية التي انتشرت في الشوارع والطرقات المؤدية للمسجد الاقصى المبارك.

مزيد من التجديد والقيود والملاء لمن حاولوا لوصلوا للصلاة والعبادة.

رش المياه العادمة لمن حول افتراش الارض للصلاة.. بالضرب وقنابل الغاز لكن كل ذلك لم يمنع المحاولة والوصول للمسجد الاقصى المبارك، وكسر الحصار.

يذكر انه منذ اكثر من ثلاثه اشهر واندلاع طوفان الاقصى تم اغلاق البلدي القديمه والمسجد الاقصى المبارك والسماح فقط للمستوطنين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...