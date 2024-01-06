إحتجاجات قوية في بريطانيا في اليوم الوطني للتضامن مع غزة

العالم – خاص بالعالم

وقال بول دافيدسون رئيس جمعية ايرلندية للتضامن مع فلسطين:"مرة أخرى، الهدف من المظاهرات توضيح ما يحدث للحفاظ على وعي الناس ورفع وعيهم حيال المجزرة، حيث نرى هنا السيارات تمر والحافلات والناس يتحدثون وهم يستخدمون البوق كددعم القضية. وهذا بدوره يزيد الناس من معرفتهم بالقضية ويظهرون دعمهم".

وقالت متظاهرة:"ما يحدث هو غير صحيح تمامًا. لدي صديق فقد 21 فردًا من عائلته في ليلة واحدة، ويجب علينا فعل شيء".

وأكدت متظاهرة أخرى:"الأمر صعب للغاية لأننا نشعر بالعجز، حيث أن وسائل الإعلام تميل جميعها نحو دعم إسرائيل، وهو أمر لا يمكن تفهمه امر مشين" .

وسجلت عدسة قناة العالم سجلت تحركات واسعة للبريطانيين والناشطين المتضامنين الذين اعربوا عن استنكارهم الشديد للاحتلال الاسرائيلي وجرائمه الوحشية داعين الى كسر صمت صناع القرار تجاه ما يرونه من ابادة جماعية.

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