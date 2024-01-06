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إحتجاجات قوية في بريطانيا في اليوم الوطني للتضامن مع غزة

السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

في تطور لافت، شهد اليوم الوطني للتضامن مع غزة في بريطانيا حركة احتجاج استثنائية، حيث أعرب البريطانيون عن دعمهم لشعب غزة في ظل التحديات التي تواجهها، وذلك رغم صعوبة الموقف بسبب تحيز وسائل الإعلام نحو دعم" إسرائيل".

العالم خاص بالعالم

وقال بول دافيدسون رئيس جمعية ايرلندية للتضامن مع فلسطين:"مرة أخرى، الهدف من المظاهرات توضيح ما يحدث للحفاظ على وعي الناس ورفع وعيهم حيال المجزرة، حيث نرى هنا السيارات تمر والحافلات والناس يتحدثون وهم يستخدمون البوق كددعم القضية. وهذا بدوره يزيد الناس من معرفتهم بالقضية ويظهرون دعمهم".

وقالت متظاهرة:"ما يحدث هو غير صحيح تمامًا. لدي صديق فقد 21 فردًا من عائلته في ليلة واحدة، ويجب علينا فعل شيء".

وأكدت متظاهرة أخرى:"الأمر صعب للغاية لأننا نشعر بالعجز، حيث أن وسائل الإعلام تميل جميعها نحو دعم إسرائيل، وهو أمر لا يمكن تفهمه امر مشين" .

وسجلت عدسة قناة العالم سجلت تحركات واسعة للبريطانيين والناشطين المتضامنين الذين اعربوا عن استنكارهم الشديد للاحتلال الاسرائيلي وجرائمه الوحشية داعين الى كسر صمت صناع القرار تجاه ما يرونه من ابادة جماعية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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