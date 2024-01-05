شاهد.. مقابلة تنشر لأول مرة لقيادي النجباء الشهيد 'أبو تقوى'

العالم- العراق

وبثت حركة النجباء مقابلة مع الشهيد ابو تقوى تعود لعام 2016 نشرتها لاول مرة.





مقابلة مع ابو تقوى

وبحسب قيادة عمليات حزام بغداد، فإن مشتاق طالب السعيدي "أبو تقوى" يشغل منصب نائب قائد عمليات حزام بغداد، حيث قالت القيادة في بيان ان "قيادة عمليات حزام بغداد للحشد الشعبي تزف الشهيد المجاهد الحاج "ابو تقوى" السعيدي نائب قائد عمليات حزام بغداد الذي ارتقى شهيدا إثر عدوان امريكي غاشم".

وارتفعت حصيلة القصف الغادر الذي وقع على مقر أمني تابع لحركة النجباء (اللواء 12 في هيئة الحشد الشعبي) الكائن ضمن مقتربات كلية الشرطة العراقية في شارع فلسطين بالعاصمة بغداد، الى شهيدين بينهم "أبو تقوى" واصابة 6 اخرين.

وعاهد الأمین العام للمقاومة الإسلامیة حرکة النجباء، معاونه الجهادي الذي استشهد بغارة أمریکیة أن ینتقم لدمه من العدو المجرم.

وأفاد الموقع الإعلامي لمکتب حرکة النجباء في ايران، أن الحركة في اول رد لها علی اغتیال المعاون العسکري للحرکة استهدفت أربع قواعد تابعة للإحتلال الأمریکي في العراق وسوریا وهي کما یلي: قاعدة الرکبان في سوریا والقاعدة العسکریة المجاورة لحقل "عمر" في سوریا وقاعدة "التنف" في المثلث الحدودي بین العراق وسوریا والاردن وقاعدة "الحریر" في اقلیم کردستان العراق.