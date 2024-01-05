الإعلام الحكومي بغزة: ارتفاع حصيلة شهداء الصحفيين إلى 107

العالم- فلسطين

وحسب "المركز الفلسطيني للاعلام" قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الجمعة، إن “حصيلة الشهداء الصحفيين ارتفعت إلى 107 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بعد استشهاد الصحفي أكرم الشافعي”.

واستشهد الصحفي أكرم الشافعي، بعد أكثر من شهرين على إصابته بقصف للاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدّى العدوان المستمر للاحتلال، إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وارتقاء 22 ألفا و600 شهيد، إضافة إلى إصابة 57 ألفا و910 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.