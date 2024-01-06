شاهد.. تقرير عن وقوع حدث أمني في باب المندب

العالم – خاص بالعالم

واستهدفت مصالح الكيان الإسرائيلي في منطقة مضيق باب المندب، وخليج عدن، ومنعت السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الكيان من المرور عبر البحر الأحمر إلى موانئ فلسطين المحتلة في 'أم الرشراش' .

وفي أجدد عملية بحرية، قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إنها تلقت تقريرا عن حدث أمني بحري في منطقة باب المندب.



ونصحت الشركة أفراد الأطقم بتقليل التحركات على أسطح السفن إلى الحد الأدنى وبضرورة أن يكون الطاقم الأساسي فقط في غرفة القيادة، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.



هذه الأحداث أرغمت شركة ميرسك للشحن في اوروبا إلى تغيير مسار جميع سفنها التي كان من المقرر أن تعبر البحر الأحمر وخليج عدن، إلى الجنوب لتدور حول طريق رأس الرجاء الصالح.

وبعد تهديدات امريكية للقوات اليمينية، لم تغير من الموقف، نشرت مجلة 'بوليتيكو' تقريرا قالت فيه ان القوات الأميركية تعد خططا للتصدي للهجمات التي تشنها القوات اليمنية في البحر الاحمر. الا ان الرد اليمني جاء سريعا من صنعاء.

وتوعد عضو ‌‌المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أي بلد يقحم نفسه في التحالف الذي تقوده أميركا في البحر الأحمر بأنه سيفقد أمنه البحري وسيكون مستهدفا من قبل القوات اليمينة.



وشدد الحوثي على أن عسكرة البحر الأحمر تتحمل مسؤوليتها أميركا، مؤكدا أن بلاده تملك الحق في حماية البحر الأحمر وليست الولايات المتحدة. موضحا أن البحر الاحمر آمن ولا يوجد اي تهديد على الملاحة الدولية وأنه لا تستهدف إلا السفن الاسرائيلية او المتجهة لكيان الاحتلال.



روسيا دخلت على الخط، وقال مندوبها لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إنه يجب أن ينظر إلى العمليات في البحر الاحمر، على أنها رد على العنف في غزة. واضاف إن مشكلة ضمان حرية الملاحة لا تتطور بهذه الطريقة المقلقة في فراغ.

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