وقائع تشييع القيادي في حزب الله الشهيد وسام الطويل في بلدة خربة سلم

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أن آلة القتل الصهيونية قد استهدفت الشهيد وسام الطويل في مسقط رأسه في خربة سلم منوها ببدء مراسم تشييع الشهيد منذ نصف ساعة وستنطلق مسيرة تشييعه إلى مثواه الأخير في سرى جبانة البلدة.

وأكد مراسلنا وصول جثمان الشهيد الى بلدة خربة سلم وستقام له مراسم التشييع، حيث اجتمعت الجموع الغفيرة من كل حدب وصوب لتشارك في الوداع الاخير للشهيد وسام الطويل الذي دعاه حزب الله بانه قائد جهادي كبير. وسيقوم جمع من المجاهدين باداء قسم الوفاء والبيعة لدماء الشهيد القائد ولمن سبقهم من الشهداء في معركة طوفان الاقصى.

ونوه مراسلنا إلى أن العدو الصهيوني كان قد ذكر بان اغتيال الشهيد كان بسبب قصفه لقاعدة ميرون الجوية وهي أهم قاعدة جوية اسرائيليه في الجليل الاعلى.

وكانت غارتين اسرائيليتين استهدفتا بلدة خربة سلم قبيل بدء مراسم تشييع القيادي بحزب الله وسام الطويل.



وافادت المعلومات الأولية عن استهداف سيارة بالقرب من منزل شقيق وسام الطويل في خربة سلم.

وكان قد استهدف الاحتلال الاسرائيلي أمس سيارة القائد الميداني وسام الطويل وهو من بلدة خربة سلم وإصابة مرافقه في السياره التي تقلهم من بلدة خربه السلم باتجاه بلدة السلطانية حيث استشهد الطويل بصاروخ من مسيرة اسرائيلية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...