عدد شهداء الرعايا الافغان في الاعتداء الارهابي بكرمان بلغ 13 شخصا

العالم - إیران

وافاد بيان صادر عن العلاقات العامة للمنظمة الوطنية للهجرة، ان أفغانيا جريحا استشهد ليصل إجمالي عدد الشهداء الافغان في الحادث الإرهابي في كرمان إلى 13 شهيدا.

ودُفن الشهداء بجوار شهداء "لواء فاطمون" للمجاهدين الافغان في محور المقاومة، وغيرهم من شهداء الحادث الإرهابي في كرمان.

يذكر أن تفجيرين ارهابيين استهدفا بعد ظهر الاربعاء المشاركين في مراسم احياء الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد القائد قاسم سليماني في الطريق الى روضة الشهداء في مدينة كرمان ما ادى الى استشهاد 89 شخصا واصابة 284 اخرين، مازال اكثر من 100 منهم يتلقون العلاج في المستشفيات.