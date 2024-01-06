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عدد شهداء الرعايا الافغان في الاعتداء الارهابي بكرمان بلغ 13 شخصا

عدد شهداء الرعايا الافغان في الاعتداء الارهابي بكرمان بلغ 13 شخصا
الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

ارتفع عدد الشهداء الأفغان في الحادث الإرهابي الذي وقع في كرمان إلى 13 شخصا، مع استشهاد أحد الرعايا الأفغان المصابين.

العالم - إیران

وافاد بيان صادر عن العلاقات العامة للمنظمة الوطنية للهجرة، ان أفغانيا جريحا استشهد ليصل إجمالي عدد الشهداء الافغان في الحادث الإرهابي في كرمان إلى 13 شهيدا.

ودُفن الشهداء بجوار شهداء "لواء فاطمون" للمجاهدين الافغان في محور المقاومة، وغيرهم من شهداء الحادث الإرهابي في كرمان.

يذكر أن تفجيرين ارهابيين استهدفا بعد ظهر الاربعاء المشاركين في مراسم احياء الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد القائد قاسم سليماني في الطريق الى روضة الشهداء في مدينة كرمان ما ادى الى استشهاد 89 شخصا واصابة 284 اخرين، مازال اكثر من 100 منهم يتلقون العلاج في المستشفيات.

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