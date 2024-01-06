نتنياهو يحمل الجهاز الأمني مسؤولية الفشل بـ7 أكتوبر

العالم – خاص بالعالم

في اصعب الاوقات تشهد حكومة الاحتلال الاسرائيلي أخطر مراحل الانقسام سببه الرئيسي هو الاخفاق الاستخباراتي الكبير في السابع من تشرين الاول اكتوبر الماضي اليوم الذي نفذت فيه عملية طوفان الاقصى ملحقة بكيان الاحتلال خسائر هي الاكبر في تاريخه.

وبعد ثلاثة اشهر من طوفان الاقصى وفي وقت يخوض جيش الاحتلال الاسرائيلي معارك صعبة على الجبهتين الجنوبية والشمالية، خرجت الى العلن الانقسامات بين مسؤولي كيان الاحتلال اذ استعادوا خلافاتهم القديمة وعززوها بتراشق الاتهامات وتبادل تحميل المسؤوليات حول فشل السابع من اكتوبر ومسار الحرب.

شرخ بلغ ذروته مع محاولات داخل حكومة الاحتلال يقودها بنيامين نتنياهو ووزراء آخرون لإلقاء اللوم على الجهاز الأمني فيما يخص احداث سبعة اكتوبر بحسب هيئة البث الاسرائيلية.

الهيئة نقلت عن وزراء في الحكومة ان الهجوم على المؤسسة الأمنية جرى التخطيط له بالتنسيق مع نتنياهو في ظل معارضة وزير الحرب يوآف غالانت والوزير في حكومة الحرب بيني غانتس مؤكدين انه في ظل الوضع الحالي لن تصمد حكومة الحرب كثيرا واستمرارها اصبح في خطر كبير.

أما القناة الثانية عشرة العبرية فنقلت عن مسؤولين في جيش الاحتلال قولهم ان الجيش يحارب في قطاع غزة ولبنان والضفة الغربية وحكومتنا تقاتله.

أزمة عميقة ظهرت للعلن بعد هجوم تعرض له رئيس الأركان هرتسي هليفي في جلسة الكابنيت من قبل وزراء بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وذلك بعد إعلان هليفي عن عزمه تشكيل فريق تحقيق في أحداث السابع من اكتوبر ومسار الحرب في قطاع غزة.

وفي وقت وصلت الخلافات بين نتنياهو وغالانت الى مرحلة خطرة بعد ان منع نتنياهو وزير الحرب من عقد جلسات فردية مع رئيسي الموساد والشاباك بخصوص العدوان على غزة، دعا غالانت للتوقف عن الاستخدام غير المسؤول للجيش وقادته لتحقيق مكاسب سياسية في حين تبادل نتنياهو وغالانت الاتهامات في بيانات اصدرها كل من حزبيهما.

ياتي هذا فيما حاولت المعارضة الاصطياد في الماء العكر. زعيمها يائير لابيد شدد على ضرورة استبدال الحكومة ورئيسها وقال انها لن تتمكّن من اتخاذ قرار إستراتيجي لمصلحة اسرائيل واضاف ان ما هو قائم ليس حكومة وإنما كارثة معتبرا ان جلسة الكابنيت كانت بمثابة تدنٍ غير مسبوق في المستوى.