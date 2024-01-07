شاهد.. دموع حسرة على وجه اسير صهيوني..أشيعهم أم سأدفن معهم؟

العالم- فلسطين المحتلة

وتساءل الأسير "يردن بيباس" الذي قتلت طائرات الاحتلال زوجته شيري وطفليه كفير وأرئيل من داخل الاحتجاز في مكان في غزة، "هل سأخرج وأشيعهم أم أدفن معهم"؟

وفي وقت سابق، نشرت كتائب القسام مشاهد تظهر مناشدة جنود أسرى من جيش الاحتلال، قبل أن يقتلوا برصاص جيشهم، في الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وظهر الأسرى وهم يناشدون بوقف إطلاق النار في غزة، وإعادتهم إلى عائلاتهم أحياء، وهم الجندي في وحدة احتياط "يهلوم لمكافحة الانفاق" يدعى "الون شمريز"، وجندي احتياط يدعى “توم حييم”، وضابط احتياط يدعى "ساخي إدن"، وجندي احتياط يدعى "سامر طلالقة".