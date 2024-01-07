بالفيديو.. إستعراض بحري إيراني عراقي مشترك في ذكرى قادة النصر

العالم – خاص بالعالم

حاملة أعلام إيران وفلسطين والعراق حضرت السفن وزورق في استعراض بحري مشترك، لسفن التعبئة البحرية الإيرانية والحشد الشعبي العراقي، أقيم فی الممر المائي لشبه جزيرة الفاو المطلة على الخليج الفارسي، إحياء لفعاليات الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني ورفيق دربه أبو مهدي المهندس.

وفي حديث لمراسل قناة العالم أشار آمر اللواء السابع في الحشد الشعب العراقي جابر الموسوي أن هذه: المسيرة الاستعراضية أثبت للعالم أن الشعبين العراقي والإيراني هما شعب واحد وبمصير واحد لخدمة الإسلام والمسلمين.

فيما قال القيادي في الحشد الشعبي حيدر الموسوي: نحن والجمهورية الإسلامية نحيي دماء الشهداء القادة في مدينة الفاو.. رضوان الله على الشهيد الحاج قاسم وباقي شهداء الجمهورية الإسلامية الذين اثبتوا اليوم أن دمائنا واحدة ومياهنا واحدة، توحدنا في نصرة المظلوم ضد داعش والاحتلال وأعوانهم.

الاستعراض البحري الذي يعد الأول من نوعه بين العراق وإيران شهد مشاركة أكثر من ألف زورق وعوامة بحرية مختلفة.. إستعراض يقول مسؤولو الأمن في البلدين أنه يدلل على وحدة الصف والتناغم بين طهران وبغداد لحفظ أمن الخليج الفارسي.

وصرح القيادي في حرس الثورة الإسلامية في إيران رضا مطيري لمراسل العالم: من خلال هذا الاستعراض البحري المشترك نقول لقوى الاستكبار العالمي وفي مقدمتهم أميركا بأن الأمن والأمان في الخليج الفارسي لا يتحقق إلا بقوى دول المنطقة نفسها.. كما نؤكد أن العراق وإيران أصبحوا قوة واحدة لردع أي محاولات لزعزعة الأمن في المياه الإقليمية.

وبالتزامن مع مراسم المناورة البحرية أعلنت إيران عن انضمام سفينة الشهيد أبو مهدي المهندس من فئة سفن الشهيد قاسم سليماني، إلى بحرية الحرس الثوري، تخليدا لذكرى قادة النصر.

فعاليات مراسم التأبين التي أقيمت متزامنة في كل من العراق وإيران بالذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد قادة النصر إن دلت على شيء فهي تدل على وحدة الموقف والمصير الداعم لمحور المقاومة.

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