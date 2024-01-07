شاهد/سوري يعفو عن قاتل ابنه دون مقابل بحضور أمير سعودي 

العالم- السعودية

ونشرت إمارة منطقة عسير في صفحتها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) مجلس الأمير العام بالخالدية، وقد توجه بحديثه إلى الوافد السوري طلال الأحمد: "أطلب منك يا طويل العمر أن تنظر في تطبيق ما مدلولات الآيات الكريمة وتفرحنا إن رأيت واستحسنت وطاب هذا لخاطرك ولنفسك في العفو لوجه الله عن القاتل ولكم في المقابل ما تطلبون وما شرع لكم الشرع بالشيء الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي الشرفاء والعقلاء من عباده".

وأكمل في مخاطبته: "أطلب منك أن تقوم إلى المجلس المجاور تصلي ركعتين واستخير الله وأنا تحت أمرك ترجع لمكانك في هذا المجلس وتعطيني الي في خاطرك".

وجاء الوافد السوري، وهو رجل قد يكون في مطلع عقده الخامس، ليرد على الأمير، بالقول: "بالنسبة للأمور المادية بيني وبين الجماعة هذه أمور دنيوية فنحن تركنا الدنيا أنا وزوجتي وعيالي، وإن شاء الله اخترنا الآخرة".



وأنهى المسألة بالقول: "إني أشهد الله ثم أشهدكم بأنني عفوت لوجه الله تعالى".