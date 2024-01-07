صنعاء تطالب السفن برفع لافتة كتب عليها هذه الجملة..

العالم- اليمن

وقال الحوثي في تغريدة عبر حسابه على موقع إكس (تويتر سابقا) "رسالتنا إلى وزارات النقل في جميع الدول العالمية وإلى شركات الملاحة العالمية الناقلة عبر البحر الأحمر والبحر العربي والمارة بباب المندب. عليكم إشهار جملة تعريفية "ليس لدينا علاقة بإسرائيل" لكل سفنية عند عبورها".

وأضاف "هذه الخطوة لاتحتاج إلى عسكرة البحر الأحمر ولن تضر بالملاحة الدولية".

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر الماضي لعدوان إسرائيلي، استهدفت القوات اليمنية بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى الكيان الإسرائيلي.

وفي 18 ديسمبر الماضي، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تشكيل قوة عمل بحرية تضم 10 دول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة الهجمات في البحر الأحمر.

وتستحوذ التجارة البحرية على 70 % من واردات الكيان الإسرائيل، ويمر 98 % من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط، وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6 % في اقتصاد كيان الاحتلال، بحسب وزارة المالية.