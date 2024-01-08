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شهداء وجرحى باستهداف مسيرة للاحتلال مخيم النصيرات وجنوب رفح

شهداء وجرحى باستهداف مسيرة للاحتلال مخيم النصيرات وجنوب رفح
الإثنين ٠٨ يناير ٢٠٢٤ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

استُشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، بقصف لطائرات الاحتلال على جنوب رفح، ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت مصادر طبية باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين بقصف لطائرة مُسيرة استهدف مركبة غرب رفح، جنوب قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، بقصف لطائرات الاحتلال استهدف منزل عائلة زريد في مخيم رقم 1 بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 22.835 شهيدا، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58 ألفا و316 جريحا، إضافة إلى 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

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