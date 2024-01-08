وصول عشرات الضحايا لمستشفى شهداء الاقصى والصحة العالمية تطالب بوقف حمام الدم

العالم - خاص بالعالم

ولليوم 94 على التوالي، يواصل الكيان الإسرائيلي مجازره في غزة، عبر شن الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مستبيحا دماء المدنيين.

ففي دير البلح، استشهد 18 فلسطينيا على الأقل جراء غارات الاحتلال على عدد من المنازل.

ووصل عشرات الشهداء والجرحى الى مستشفى شهداء الأقصى، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول 73 شهيدا و99 مصابا إلى المستشفى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

الى ذلك شنت مقاتلات إسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على مخيم المغازي وبلدة الزوايدة وسط القطاع، وقصفت مدفعية العدو بشكل عنيف، مناطق في خانيونس جنوبي قطاع غزة، شملت إطلاق النار على المستشفى الأوروبي في خانيونس.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال وسعت توغلها إلى قيزان النجار وجورت اللوت جنوب خانيونس منذ منتصف الليلة الماضية، وحاصرت عدة منازل ونفذت اعتقالات.

من جانبه، أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن المنظمة تجهل مصير مئات المرضى والكوادر الصحية كانوا بمستشفى الأقصى في غزة بعد قصفها من قبل الاحتلال، مضيفا أن المنظمة تلقت تقارير مثيرة للقلق عن اشتداد القتال وأوامر الإخلاء المستمرة بالقرب من المستشفى.

وأجبر أكثر من 600 مريض ومعظم العاملين في المجال الصحي على المغادرة، ومكانهم مجهول حتى الآن، وطالب غيبريسوس بوقف حمام الدم في غزة.

وبلغت حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أكثر من 22800 شهيد، وأكثر من 58400 جريح، 70% منهم من الأطفال والنساء.