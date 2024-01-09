تركيز إسرائيلي على الجبهة الشمالية تزامنا مع تهديدات ضد لبنان 

العالم – خاص بالعالم

تصعيد ميداني وكلامي إسرائيلي ضد لبنان، حيث أعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان استشهاد القائد وسام طويل على طريق القدس.

الشهيد طويل ارتقى في غارة للطيران الاسرائيلي استهدفت سيارته في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان على بعد نحو عشرة كيلومترات من الحدود مع فلسطين المحتلة.



وسائل إعلام عبرية نقلت عن مصادر في جيش الاحتلال أن الغارة استهدفت قياديا في المقاومة.

اغتيال القيادي في المقاومة وسام طويل يعكس نوايا حكومة نتنياهو بالتصعيد لبنانيا بهدف الهروب من مأزق غزة وتوريط الولايات المتحدة والدول الأوروبية في حرب إقليمية قد تتسع إلى خارج حدود المنطقة.

فالتركيز الإسرائيلي استهدف لبنان مع اغتيال القيادي وسام طويل وقبله القيادي في حركة حماس صالح العاروري في بيروت.

ليكمل هذا التركيز في تصريحات نتنياهو الذي توعد المقاومة بحرب واسعة النطاق على غرار حرب تموز ألفين وستة.

فيما اعتبر وزير حرب الاحتلال يؤاف غالانت أن جيشه يقترب من ساعة الصفر في التعامل مع الجبهة الشمالية.

توسيع رقعة الحرب من بوابة لبنان، سوف يدخل الاحتلال في مأزق أكبر من الذي يعيشه في غزة، ليشير مراقبون إلى أن انفجار الوضع مع لبنان قد يتم استغلاله أميركيا وغربيا لإنقاذ كيان الاحتلال عبر العمل على تسوية تحت عنوان منع اتساع الصراع وتحديد نطاقه.

تسوية بدأ الأوروبي يروج لها من بيروت بالتوامن مع تصريحات ألمانية بأن برلين حاضرة لنشر قوات ألمانية على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة ضمن تسوية معينة.

لكن المراقبين يشيرون إلى احتمالية انفلات الأمور في حال فتح باب المواجهة مع لبنان، ما يضع المنطقة أمام سيناريوهات قد يصعب على الاميركي توجيه مساراتها.

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