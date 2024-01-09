شاهد.. 9 آلاف جندي إسرائيلي يتلقون مساعدة نفسية منذ بداية الحرب

العالم – خاص بالعالم

موقع والا العبري اعلن مقتل ستة ضباط وجنود واصابة ثلاثين اخرين في انفجار شاحنة عسكرية كانت محملة بمواد متفجرة تفجرت في مخيم البريج، وتكتم على سبب الانفجار.

فيما قتل الثلاثة جنود خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في منطقة خانيونس، وأعلن جيش الاحتلال اصابة 27 عسكريا خلال يوم واحد في قطاع غزة.



المعارك في قطاع غزة باتت كابوسا يخيم على جيش الاحتلال، الذي اعلنت الهيئة الطبية فيه أن نحو 9000 جندي تلقى مساعدة نفسية منذ بداية العدوان على قطاع غزة ولم يعد نحو ربعهم إلى القتال.



سرايا القدس اعلنت استهدافها لآلية عسكرية للاحتلال شرق مخيم البريج، فيما أكدت كتائب القسام قنصها لاربعة جنود اسرائيليين في المخيم ايضا.

بالاضافة الى تمكنها من استهداف قوة راجلة لجيش الاحتلال في منطقة بني سهيلا شرق خانيونس، وتدمير دبابة ميركافاه في جنوب المدينة.

وتظهر هذه المشاهد تفجير عبوة شديدة الانفجار بقوة تابعة للجيش.



كتائب المقاومة الوطنية اطلقت رشقات صاروخية من قطاع غزة نحو الاراضي المحتلة.

فيما عرضت سرايا القدس مشاهد لاستهداف آليات وجنود الاحتلال في المحاور الشرقية والشمالية في المحافظة الوسطى بقذائف الهاون.

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