البنتاغون: لا خطط لانسحاب أمريكي من العراق

العالم-الامريكيتان

يأتي هذا على الرغم من إعلان بغداد الأسبوع الماضي، أنها بدأت عملية تهدف إلى إنهاء مهمة التحالف الامريكي في البلاد.

وقال الميجر جنرال بالقوات الجوية باتريك رايدر في إفادة صحفية: "في الوقت الحالي ليس لدي علم بأي خطط (للتخطيط للانسحاب)، نواصل التركيز بشدة على مهمة هزيمة داعش وأضاف أن القوات الأمريكية موجودة في العراق بدعوة من الحكومة هناك.

وقال رايدر إنه ليس لديه علم أيضا بأي إخطار من بغداد لوزارة الدفاع حول قرار بسحب القوات الأمريكية، وأحال الصحفيين إلى وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص أي مناقشات دبلوماسية حول الموضوع.

يذكر أن القواعد الأمريكية على الأراضي العراقية والسورية تعرضت لما يزيد على 110 استهدافات، منذ اندلاع الحرب الصهيوني على غزة في 7 أكتوبر الماضي.