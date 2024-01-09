انصارالله: وقف الحرب ضد غزة سيضمن عدم توسيع الصراع ليشمل دول المنطقة

العالم-اليمن

وقال عضو الوفد المفاوض في "أنصار الله" عبد الملك العجري، عبر منصة "إكس" في تعليقه على تحركات أمريكية في المنطقة: "لا يحتاج وزير الخارجية الأمريكي لجولة إقليمية لإقناع دول المنطقة بعدم توسيع الصراع، فلا نحن ولا أي من دول المنطقة يرغب في ذلك".

وأضاف: "لكن الطريق إلى ذلك [يقصد عدم توسيع الصراع] هو بوقف الحرب العدوانية على غزة لأنها الفتيل والمحرك للصراع"، وتابع عضو المكتب السياسي في "أنصار الله": "أما إذا كان الهدف التحضير لأي عمل ضد اليمن فإنها بذلك كمن يصب الزيت على النار وسيكونون أول المحترقين بها".

يأتي ذلك غداة إعلان "أنصار الله"، مواصلة عملياتهم في منع السفن المرتبطة باحتلال أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحر الأحمر تضامنا مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، معتبرة أن عسكرة واشنطن للبحر الأحمر لن يمنعهم من ذلك.