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مسؤول عراقي يكشف لقناة العالم عن خطوة كبيرة لإنهاء الوجود الامريكي

مسؤول عراقي يكشف لقناة العالم عن خطوة كبيرة لإنهاء الوجود الامريكي
الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

كشف مسؤول عراقي في تصريح خاص لقناة "العالم" الاخبارية عن خطوة كبيرة في البرلمان العراقي لإنهاء الوجود الامريكي علي الاراضي العراقية.

العالم- العراق

وكشف رئيس كتلة حقوق النيابية في البرلمان العراقي "سعود الساعدي" عن توقيع اكثر من 100 عضو في البرلمان علي نص مشروع قرار لانهاء الوجود الامريكي على الاراضي العراقية .

وقال سعود الساعدي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية ان مشروع القرار سيقدم الي رئاسة البرلمان ليتم التصويت عليه.

واوضح ان هذا المشروع يطالب الحكومة العراقية بتحديد جدول زمني لانهاء تواجد القوات والقواعد الامريكية علي الاراضي العراقية.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اعلن الجمعة عن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب القوات الامريكية والتحالف من العراق.

وقال السوداني ا إنه "ليس من حق أي جهة التجاوز على سيادة العراق".

وكانت اميركا قد اعترفت باستهدافها امر اللواء 12 بالحشد الشعبي (أبو تقوى) واحد مرافقيه في العاصمة بغداد قرب وزارة الداخلية العراقية امس الخميس، مايعد انتهاكا للسيادة العراقية، حيث واجه هذا الامر جملة من الانتقادات وبيانات الشجب والاستنكار من الحكومة الاتحادية ومعظم اطراف العملية السياسية، وسط مطالبات بانهاء أي وجود أميركي على ارض العراق.

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