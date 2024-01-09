أبرز تطورات اليوم الـ 95 للعدوان الصهيوني

العالم- فلسطين

وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الثلاثاء- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.

وافادت وزارة الصحة بوصول 57 شهيدًا و 65 مصابًا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية.

ووصل شهيد و5 إصابات إلى مستشفى ناصر الطبي جراء قصف إسرائيلي لخيمة نازحين في منطقة المواصي غرب خانيونس.

واستشهد المواطن أبو شادي درويش برصاص قناصة الاحتلال شمالي مخيم النصيرات.

وقصفت قوات الاحتلال منزلا لعائلة أبو سمرة في مدينة دير البلح.

واستمرت طائرات الاحتلال في شن أحزمة نارية على مناطق متفرقة من مخيم المغازي ودير البلح.

* فيديو.. من داخل مخيم بلاطة شرق نابلس هذه اللحظات

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وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات على بلدتي الزوايدة والمصدر وسط قطاع غزة.

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: إن 3 مستشفيات في المحافظة الوسطى وخان يونس مهددة بالإغلاق بسبب أوامر الإخلاء واستمرار القتال.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات متفرقة على مدينة غزة منذ الليلة الماضية وفجر اليوم.

قصفت مدفعية الاحتلال بعنف على مدار نصف ساعة المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس.

وقصف الطيران الحربي الصهيوني منزل عائلة نصر الله شرق رفح.

وارتقى شهيد وأصيب آخرون في استهداف الاحتلال منزلا سكنيا غرب مخيم النصيرات.

وقصفت مدفعي الاحتلال وسط خانيونس بالتزامن مع إلقاء قنابل إنارة.

كما شنت طائرت الاحتلال العديد من الغارات.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة بأجواء محيط مستشفى غزة الاوروبي شرق خانيونس.