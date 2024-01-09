'الإنتربول' تعلن استعدادها للتعاون مع إيران

العالم – إيران

وأعرب ستوك في رسالة رسمية عن تعازيه لقائد قوى الأمن الداخلية الإيرانية العميد أحمد رضا رادان، في الحادث الإرهابي بكرمان وكتب فيها: مع الأسف الشديد، أتقدم بالتعازي في الهجوم الوحشي على روضة الشهداء بكرمان، والذي أدى إلى استشهاد وجرح العديد من المواطنين الأبرياء.

وأعرب عن تعاطف منظمة الإنتربول الدولية مع الشرطة الإيرانية وأسر ضحايا هذا الحادث، مؤكدا أن الإنتربول مستعد للتعاون والدعم الشامل لإيران في هذا المجال.

يذكر أن تفجيرين ارهابيين استهدفا بعد ظهر الاربعاء الماضي المشاركين في مراسم إحياء الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد القائد قاسم سليماني في الطريق إلى روضة الشهداء في مدينة كرمان خارج نقاط التفتيش، أحدهما على بعد 700 متر والثاني على بعد ألف متر من مكان ضريح الشهيد سليماني، وأدى التفجيران حسب آخر الاحصائيات إلى استشهاد 94 شخصا وإصابة 284 آخرين.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الاعتداء.

و أدان الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والدوائر السياسية والمسؤولون والزعماء الدينيون والسياسيون والخبراء والمحللون والحكومات الغربية والعربية والإسلامية والدول الإفريقية والآسيوية رسميا ومن خلال نشر بيانات منفصلة حول الحادث الإرهابي الشنيع الذي أودى بحياة الأبرياء والمدنيين، وأعربوا عن تعاطفهم مع الشعب الإيراني.