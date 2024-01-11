ردود فعل الكيان بعد وضعه تحت مقصلة محكمة العدل الدولية

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى وجود اصوات مختلفة في الاعلام الاسرائيلي قالت انه يجب محاسبة دولة جنوب افريقيا على ما قامت به، وانه يجب قطع الاتصالات وقطع العلاقات مع جنوب افريقيا، ووصفوا جنوب افريقيا، بانها دوله داعمة للارهاب لا تقل كما جاء في بعض التصريحات عن سوريا وعن كوريا الشمالية.

ولفت مراسلنا إلى أن قرار محكمة العدل الدولية في نهاية المطاف هو قرار استئناسي وليس ملزما، ومن الممكن ان يحمل هذا القرار بعد صدوره الى مجلس الامن الدولي الذي سيكون فيه الفيتو موجودا، وبعد ذلك من الممكن ان ينقل القرار الى الجمعية العامة للامم المتحدة والتي غالبا ستصوت لصالح القرار، ولكن لا يوجد في الجمعية العامة بند سابع كما في مجلس الامن الدولي، وبالتالي هذا القرار من الناحية العملية لن يغير شيئا على ارض الواقع.

وكانت قد انطلقت جلسات استماع محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد كيان الاحتلال الصهيوني بارتكابه جريمة “الإبادة الجماعية” بقطاع غزة، وطالب الفريق القانوني لجنوب إفريقيا من المحكمة فرض تدابير مؤقتة بما في ذلك إصدار أمر للكيان بتعليق عدوانه وعمليات العسكرية فورا بغزة.

وبعد الاستماع لمرافعة جنوب إفريقيا ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي بارتكابه إبادة جماعية في غزة رفعت محكمة العدل الدولية أولى جلساتها.

الفريق القانوني لجنوب إفريقيا طلب من المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة فرض تدابير مؤقتة مقدما تسعة مطالب على الكيان القيام بها ابرزها وقفه الفوري لعداونه على قطاع غزة وكفه عن قتل الفلسطينيين وعدم منع المساعدات عنهم معتبرا أن دور المحكمة لا يقتصر على تفسير اتفاقية منع الإبادة بل يمتد إلى الحرص على تطبيقها.

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