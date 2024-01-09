سرايا القدس تقصف تحشدات جنود الإحتلال وآلياته العسكرية + فيديو

العالم - فلسطين

وأعلنت سرايا القدس، أن مجاهديها تمكنوا من استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفة الـ "RPG" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وعرضت سرايا القدس مشاهد لوحداتها الصاروخية وهي تدك بقذائف الهاون الآليات و التحشدات العسكرية لجنود العدو الصهيوني في المحاور الشرقية والشمالية بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس، "كتيبة طولكرم" في بيانها صباح اليوم: "إن ضربات مقاوميها تتواصل تجاه قوات العدو والتي كان أبرزها إستهداف قوة من جنود الاحتلال في منطقة الشهداء ما أدى الى إصابات مؤكدة وخروج عدة من الاليات من الخدمة".

وأضافت الكتيبة : "إن أبطالنا كانوا بالمرصاد لقوان الاحتلال التي اقتحمت مخيمي طولكرم ونور شمس من خلال مواجهتهم بالرصاص المباركة والتي شاهد العالم أكثر من مرة علوها وتتبيرها لآلياتهم المهزومة".

وأكدت كتيبة طولكرم:" إن ما تقوم به جرافاتهم وقواتهم من تدمير للبنى التحتية وممتلكات المدنيين وعربدة داخل المدينة ومخيماتها هو دليل واضح على عجزهم المعهود في كل مرة يحاولون جاهدين فيها القضاء على هذا المشروع الجهادي الرسالي الراشد، فتكون وستكون الخيبةقدرهم".

وختمت:"إن جهادنا وقتالنا متواصل ولن يتوقف هجوما أو دفاعا، كما أننا نتابع بدقة وندير كل تفاصيل عمليات الإقتحامات المتواصلة في مدينتنا الأبية والتي تظن قيادة هذه القوات المهزومة من خلالها أنها ستستنزف مقدراتنا وقواتنا، ولكن هيهات".