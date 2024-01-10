استشهاد احد كوادر الامن الداخلي اثر هجوم ارهابي جنوب شرق ايران

العالم - ايران

واعلن حاكم مدينة راسك الواقعة في هذه المحافظة ان الهجوم وقع عند الساعة الواحدة فجرا واستمر 3 ساعات لكن العناصر الارهابية فشلت في اقتحام المخفر في ضوء تصدي الكوادر المتواجدة فيه للارهابيين بنيران كثيفة، الا ان الهجوم اسفر عن استشهاد النائب ضابط ثاني "امير حسين حسين آبادي" الذي ارتقى شهيدا أثناء الاشتباك.

واضاف حاكم مدينة راسك، بأن قوى الأمن الداخلي بدأت اجراءاتها لملاحقة هذه المجموعة الارهابية والقاء القبض عليهم.

وتعرضت مراكز قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان الحدودية مع باكستان الى سلسلة من الهجمات الارهابية خلال الآونة الاخيرة، تبنت معظمها زمرة ما يسمى بـ "جيش العدل" الارهابية التي تتخذ من المناطق الحدودية الباكستانية الوعرة المتاخمة للاراضي الايرانية اوكارا لها، لكن ايران أكدت بأنها ستلاحق هؤلاء الارهابيين أينما تواجدوا.