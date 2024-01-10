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المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة أميركية في سوريا

المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة أميركية في سوريا
الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

اعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف مجاهديها لقاعدة أميركية في حقل كونيكو بالعمق السوري برشقة صاروخية.

العالم _ العراق

وأصدرت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم بياناً جاء فيه: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال في حقل كونيكو بالعمق السوري برشقة صاروخية ".

وأكدت المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو .

وتتعرض القواعد الأمريكية المتمركزة في سوريا والعراق لهجمات بالصواريخ والطيران المسير بشكل شبه يومي، بسبب الدور الأمريكي الكبير في دعم الحرب الإسرائيلية الفتاكة على قطاع غزة.

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