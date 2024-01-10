بالفيديو.. لحظة استهداف الاحتلال منزل في دير البلح

العالم-فلسطين

واستشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا ملاصقا لمستشفى “شهداء الأقصى”، في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان ، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي “قصف منزلا مأهولا ملاصقا لمستشفى شهداء الأقصى، ما أسفر عن استشهاد وإصابة 40 شخصا”.

وأضاف أن استهداف هذا المنزل “جاء في منطقة قال عنها الجيش إنها منطقة آمنة، عبر بياناته الكاذبة في استمرار لحالة التضليل والكذب التي يمارسها”.

وأوضح أن هذا الاستهداف يؤكد “عدم وجود مكان آمن في قطاع غزة كما يدعي الاحتلال”.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني تنفيذ محرقة غزة، لليوم الـ 96 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.