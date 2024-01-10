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المقاومة اللبنانية تعلن استهداف موقع 'المرج' الإسرائيلي

المقاومة اللبنانية تعلن استهداف موقع 'المرج' الإسرائيلي
الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" إنها استهدفت موقع المرج "الإسرائيلي" في جنوب البلاد بالأسلحة المناسبة، مؤكدة تحقيقها إصابة الموقع بشكل مباشر.

العالم_لبنان

وقالت المقاومة اللبنانية في بيان لها: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:55 من بعد ظهر يوم الأربعاء 10-1-2024 موقع ‏المرج‎ ‎بالأسلحة المناسبة، ‏وأُصيب إصابة مباشرة. ‌‏ ‏ ‏ ‏

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن الطائرات المعادية شنّت غارات على أحراج اللبونة، شرق الناقورة، ، وعلى بلدتي بيت ليف وحانين، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال منطقة جبل بلاط في خراج مروحين ، والاطراف الشرقية لبلدة ام التوت في القطاع الغربي، و تلة حمامص بسردا، وباب ثنية قرب منطقة الشاليهات في الخيام، إضافة إلى أطراف بلدتي كفركلا وديرميماس ومنطقة العويضة بين بلدتي كفركلا وعديسة.

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