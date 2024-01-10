المقاومة اللبنانية تعلن استهداف موقع 'المرج' الإسرائيلي

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وقالت المقاومة اللبنانية في بيان لها: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:55 من بعد ظهر يوم الأربعاء 10-1-2024 موقع المرج بالأسلحة المناسبة، وأُصيب إصابة مباشرة.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن الطائرات المعادية شنّت غارات على أحراج اللبونة، شرق الناقورة، ، وعلى بلدتي بيت ليف وحانين، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال منطقة جبل بلاط في خراج مروحين ، والاطراف الشرقية لبلدة ام التوت في القطاع الغربي، و تلة حمامص بسردا، وباب ثنية قرب منطقة الشاليهات في الخيام، إضافة إلى أطراف بلدتي كفركلا وديرميماس ومنطقة العويضة بين بلدتي كفركلا وعديسة.