ارتفاع عدد شهداء الصحفيين إلى 115 بعد ارتقاء بدير وعكاشة والعبادلة

العالم _ فلسطين

وقال المكتب الإعلامي في تصريح مقتضب صادر عنه: رحم الله الزملاء الصحفيين الشهداء، وأسكنهم فسيح جناته، وربط الله على قلوب أحبابهم، وخالص العزاء للأسرة الصحفية الفلسطينية ولذوي الشهداء الكرام.

ارتقى 6 شهداء، مساء اليوم الأربعاء، بينهم مسعفون في قصف للاحتلال على سيارة إسعاف في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.



وكان الصحفي أحمد بدير، استشهد عقب قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل ملاصق لمستشفى شهداء الأقصى، في دير البلح، وسط قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، إن الصحفي أحمد بدير، ارتقى شهيدًا نتيجة قصف الاحتلال “الإسرائيلي” لمنزل ملاصق لمستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى.

ونوه “الإعلامي الحكومي” إلى أن الشهيد الصحفي “بدير” كان يعمل في مؤسسة بوابة الهدف الإعلامية، قبل استشهاده مساء اليوم.