مسؤول يمني بارز يعلق على قرار مجلس الأمن ضد صنعاء

العالم- اليمن

وقال محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "نحيط علماً شعوب العالم أن القرار الذي تم اعتماده بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر لعبة سياسية، وأن الولايات المتحدة هي من تخرق القانون الدولي".

ودعا الحوثي، أن "يكف الكيان الإسرائيلي فورا عن جميع الهجمات التي تعيق الحياة واستمرارها في غزة وتقوض الحقوق والحريات والسلم والأمن الإقليميين".

وطالب، مجلس الأمن بـ "الإفراج فورا عن مليونين وثلاثمائة ألف إنسان من الحصار الإسرائيلي الأميركي الذي بات سلاحا قاتلاً وباتت غزة بسببه تمثل أكبر سجن يمارس فيه العقاب الإجرامي الجماعي".

وتوعد الحوثي بالرد على أي اعتداء قد تقدم عليه أمريكا ضد صنعاء على خلفية منعها السفن المرتبطة بالكيان الإسرائيلي من المرور في البحر الأحمر، بقوله: "نؤكد على وجوب الدفاع عن الظلم بما يمليه علينا ديننا وقيمنا وأن ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية يأتي في إطار الدفاع المشروع وأن اي فعل تواجه سيكون له ردة فعل".

وختم عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن بالقول: "تتحمل أي دولة مسؤولية الاعتداء والدفاع والحماية للكيان الغاصب الذي يرتكب المجازر بحماية امريكية بريطانية وتنتهكان مع إسرائيل القانون الدولي".

يأتي موقف صنعاء بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار (2722) بتأييد 11 عضوا وامتناع روسيا والصين والجزائر وموزامبيق عن التصويت.