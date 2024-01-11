خطة للتخلص من ملايين المهاجرين من ألمانيا+تفاصيل

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وخلال الاجتماع الذي كشف عنه التحقيق، قدم مارتن سيلنر، المؤسس المشارك لحركة الهوية النمساوية "المتطرفة" مشروعا لإعادة حوالي مليوني شخص من طالبي اللجوء والأجانب والمواطنين الألمان الذين لم يتم اندماجهم، إلى شمال إفريقيا.

ومن أعضاء حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، حضر الاجتماع الممثل الشخصي للزعيمة المشاركة للحزب أليس فايدل، رولاند هارتفيج، وكذلك النائب غيريت هوي، ورئيس الكتلة النيابية الإقليمية لحزب "البديل" في ساكسونيا، ألريش سيجموند.

وقالت المنصة إنه أكثر بكثير من مجرد اجتماع للمنظرين اليمينيين، وبعضهم لديه الكثير من المال ومن بين المشاركين أشخاص ذوو نفوذ داخل حزب البديل من أجل ألمانيا.

قبل حوالي عشرة أشهر من انتخابات الولاية في تورينغيا وساكسونيا وبراندنبورغ، يثبت هذا الاجتماع أن المواقف العنصرية تمتد إلى المستوى الفيدرالي للحزب.

وقالت كوريكتيف إن ما حدث في الاجتماع يعكس لمحة لما يمكن أن يحدث إذا وصل حزب البديل من أجل ألمانيا إلى السلطة في ألمانيا، "ما يتم ترتيبه في الفندق هناك في نهاية هذا الأسبوع هو هجوم على وجود الناس، وهذا ليس أقل من هجوم على دستور الجمهورية الاتحادية".

ماذا حدث في الفندق؟

وعقد الاجتماع في أحد فنادق المالك السابق لسلسلة المخابز الألمانية "باكفيرك"، هانز كريستيان ليمر، ليس بعيدا عن بوتسدام بالعاصمة الألمانية برلين، وهو مبنى في عشرينيات القرن العشرين الماضي.

في صباح اليوم التالي، انضم العديد من الضيوف يتجهون نحو طاولة تسع لثلاثين شخصا.

تلقى الكثيرون دعوات شخصية مكتوب فيها بالفعل كل شيء مهم: هناك حديث عن "شبكة حصرية" و"حد أدنى للتبرع" قدره 5000 يورو، مع توصية بالمشاركة.

قالت رسائل منتدى دوسلدورف، كما تسمي المجموعة نفسها، إن جمع الأموال هو "مهمة أساسية لجولتنا".

ويبدو أنها تسعى إلى تحقيق هدف: جمع التبرعات من الأثرياء ورجال الأعمال الذين يرغبون في الترويج سرا للتحالفات اليمينية المتطرفة.

"خطة رئيسية للتخلص من المهاجرين"

كان مارتن سيلنر، المؤسس المشارك لحركة الهوية النمساوية "المتطرفة"، أول المتحدثين في الاجتماع، بعد أن قدمه جيرنو موريغ، طبيب أسنان متقاعد من دوسلدورف، بأن سيلنر لديه الخطة الرئيسية وهي "الهجرة".

يقول معد التحقيق، إنه الاجتماع لم يركز على القضايا التي يتبناها اليمين المتطرف سواء تدابير جائحة كورونا واللقاحات، والوضع في أوكرانيا وإسرائيل. لكن كان السؤال الوحيد الذي جمعهم معا هو على وجه التحديد مسألة إعادة المهاجرين: "ما إذا كنا كشعب في الغرب ما زلنا على قيد الحياة أم لا".

وستدور غالبية المحاضرات والمناقشات في هذا اليوم حول هذه النقطة المركزية، "الهجرة".

يأخذ سيلنر الكلمة، إذ يشرح المفهوم في سياق المحاضرة على النحو التالي: هناك ثلاث مجموعات مستهدفة من الهجرة يجب أن تغادر ألمانيا، أو -كما يقول- "لعكس استيطان الأجانب".

يسرد سيلنر من يقصد: طالبو اللجوء والأجانب الذين لديهم الحق في البقاء - و"المواطنون غير المستوعبين". وهذه الأخيرة هي أكبر "مشكلة" من وجهة نظره.

بعبارة أخرى، يقسم سيلنر الناس إلى أولئك الذين من المفترض أن يعيشوا في ألمانيا وأولئك الذين لا ينبغي أن ينطبق عليهم هذا الحق الأساسي.

في الأساس، تتلخص جميع ألعاب الفكر في هذا اليوم في شيء واحد: يجب طرد منّ لديهم لون أو أصل بشرة خاطئ وليسوا "مندمجون" بما فيه الكفاية من ألمانيا -هذا من وجهة نظر أشخاص مثل سيلنر- حتى لو كانوا مواطنين ألمان.

وهو ما وصفه التحقيق بأن سيكون هجوما على القانون الأساسي - بشأن حق المواطنة ومبدأ المساواة.

"لا اعتراضات من حزب البديل من ألمانيا"

من حيث المحتوى، لا يوجد انتقاد أساسي لفكرة "الخطة الرئيسية" التي ناقشها الاجتماع، وهناك العديد من الاستفسارات الداعمة. ولم يوجد سوى الشك حول جدوى بالفريك.

يتساءل سيلك شرودر، على سبيل المثال، رجل الأعمال العقاري وعضو مجلس إدارة جمعية اللغة الألمانية المنتسبة إلى الاتحاد الديمقراطي المسيحي، عن كيفية القيام بذلك في الممارسة العملية، لأنه بمجرد أن يكون لدى الشخص جواز سفر "مطابق"، فإن هذا "شيء مستحيل".

غير أن سيلنر رد بأنها ليست عقبة. قائلا: يجب ممارسة "ضغط كبير على الناس المستهدفة"، على سبيل المثال من خلال "قوانين مصممة خصيصا" وبأنه لا ينبغي أن تتم إعادة الهجرة بسرعة، بل هو "مشروع لمدة عقد من الزمان"، بحسب وصفه.

وأشار التحقيق إلى أن أعضاء حزب البديل من أجل ألمانيا AFD الحاضرين للاجتماع السري لم يكن لديهم أيضا أي اعتراضات، على العكس من ذلك.

تؤكد عضوة الحزب في البوندستاج جيريت هوي، أنها كانت تسعى إلى تحقيق الهدف المحدد لفترة طويلة.

يلفت التحقيق النظر إلى أن هوي كانت قد "أحضرت بالفعل مفهوم إعادة الهجرة" عندما انضمت إلى الحزب قبل سبع سنوات. لهذا السبب، لم يعد حزب البديل من أجل ألمانيا يجادل ضد الجنسية المزدوجة، لأنه بعد ذلك يمكنك سحب الجنسية الألمانية منهم مرة أخرى، وستكون لديهم جنسيتهم الأولى موجودة.

رئيس فرع حزب البديل من ألمانيا في ساكسونيا أنهالت، أولريش سيجموند، موجود أيضا في الغرفة. سيظهر لاحقا في الاجتماع لطلب تبرعات نقدية.

كما أنه يرى بأن الشارع الألماني يجب أن يتغير أيضا، ويجب الضغط على المطاعم الأجنبية حتى تصبح غير جذابة قدر الإمكان، وبالتبعيّة أيضا تضييق الخناق على هؤلاء ذو الأصول المهاجرة الموجودة حتى لا يطيقوا العيش في ساكسونيا أنهالت"، بحسب مفهومه.

يُعلق مُعد التحقيق بأن تلك التصريحات قد يكون لها بالفعل عواقب في الانتخابات القادمة.

أرسلت شبكة "كوريكتيف" بعد ذلك بعض الأسئلة إلى المشاركين حول الاجتماع والتصريحات التي أدلوا بها.

لم ترد جيريت هوي، ورولاند هارتويغ. فيما جعل أولريش سيغموند من ساكسونيا أنهالت، شركة المحاماة الإعلامية هوكر تكتب ما تكتبه رد على التحقيق بأنه: لا ينبغي للمرء أن يقتبس من إجابتها، ولكن موكلها سيتهم بأشياء خاطئة. من بين أمور أخرى، لم يكن في الموقع كعضو في البرلمان عن حزب البديل من أجل ألمانيا، ولكن كشخص عادي.

في إجابته، يترك مكتب المحاماة الباب مفتوحا كيف يواجه سيغموند مفهوم "إعادة الهجرة". يقول فقط إنه لا يريد "طرد الناس بشكل غير قانوني".

فيما نأى جيرنوت موريغ بنفسه، إنه يتذكر تصريحات سيلنر "بشكل مختلف". فكتب للمنصة: لو كان قد أدرك عن وعي مثل هذه التصريحات، لما بقيت "بدون تناقض مني" - خاصة فيما يتعلق بالمعاملة غير المتكافئة للمواطنين الألمان.

يشعر حزب البديل من أجل ألمانيا بأنه على طريق النجاح، والتحول الحالي إلى اليمين يلهم الحزب. وفقا لأحدث الدراسات الاستقصائية، ستكون أقوى قوة في الولايات الفيدرالية مثل ساكسونيا أو تورينغيا بأكثر من 30 في المائة - قبل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والشركة الديمقراطي والخضر. ومع ذلك، في الوقت نفسه، يتعرض الحزب لضغوط.

يقوم مكتب حماية الدستور بتقييم حزب البديل من أجل ألمانيا في تورينغنيا وساكسونيا أنهالت وساكسونيا على أنه متطرف يميني.

من ناحية أخرى، يضع حزب البديل من أجل ألمانيا نفسه ويقدم نفسه للعالم الخارجي كقوة ديمقراطية: "كحزب لسيادة القانون، يلتزم حزب البديل من أجل ألمانيا دون تحفظ بشعب الدولة الألمانية كمجموع جميع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الألمانية"، كما يقول على موقعه على الإنترنت.

المهاجرون الذين يحملون جواز سفر ألماني هم "ألمان تماما مثل سليل عائلة تعيش في ألمانيا لعدة قرون" و"مواطنون من الدرجة الأولى والثانية غير موجودين بالنسبة لنا".

لكن التحقيق يشير إلى ما جاء في الاجتماع السري مختلفا عن توجهات الحزب: على الأقل السياسيون في حزب البديل من أجل ألمانيا الممثلون هناك يعلنون هنا، دون ملاحظة من الخارج، بحرية إلى المثل العرقية؛ لا يمكن العثور على اختلافات كبيرة من مواقف الأيديولوجيين اليمينيين المتطرفين.

عودة إلى تفاصيل الخطة الرئيسية

في الخارج، يتفكك الثلج إلى طين رمادي. ولكن وفقا للمصادر، فإن الجولة جيدة؛ إنه الوقت المناسب لهم.

يقول منظم الاجتماع جيرنوت موريغ إنه عادة ما يكون رجلا متشائما، لكنه في هذا اليوم يرسم الأمل مع الأفكار التي يناقشها الاجتماع من بين أمور أخرى، مع "الخطة الرئيسية" للمفكر اليميني سيلنر.

إحدى الأفكار هي أيضا "دولة نموذجية" في شمال أفريقيا.

يوضح سيلنر أن ما يصل إلى مليوني شخص يمكن أن يعيشوا في مثل هذه المنطقة. ثم لديك مكان حيث يمكنك "تحريك" الناس، هناك فرصة للتدريب والرياضة، ويمكن لجميع أولئك الذين دافعوا عن اللاجئين الذهاب إلى هناك أيضا.

ما يصممه سيلنر يذكرنا بفكرة قديمة: في عام 1940، خطط الاشتراكيون الوطنيون لترحيل أربعة ملايين يهودي إلى جزيرة مدغشقر.

ومن غير الواضح ما إذا كان سيلنر أعاد اقتبس تلك الفكرة من التاريخ. وقد تكون مصادفة أيضا أن المنظمين قد اختاروا للتو هذه الفيلا لاجتماعهم التآمري: على بعد ما يقرب من ثمانية كيلومترات من الفندق هو منزل مؤتمر وانسي، حيث نسق النازيون الإبادة المنهجية لليهود.

يلقي سيلنر مصطلح معركة آخر من مفردات اليمين المتطرف: ما يسمى "الاختيار العرقي"، لقد قام بالفعل بتأمين النطاق له. يقول سيلنر: "ليس فقط أن الغرباء يعيشون هنا. أنت أيضا تختار هنا.. الاختيار العرقي"، مما يعني أن الأشخاص ذوي الخلفية الهجرية سيصوتون بشكل أساسي لأحزاب "صديقة للهجرة".

هذا يعني أنه لا ينزع الشرعية عن الانتخابات نفسها فحسب، بل يحول الألمان أيضا إلى غرباء في بلده. وفقا لتعريف مكتب الإحصاء الاتحادي، فإن 20.2 مليون شخص لديهم "تاريخ هجرة"، لذلك هاجروا بأنفسهم منذ عام 1950 أو أطفال هؤلاء المهاجرين.

يعلق فريق التحقيق بأنه "أصبح من الواضح كيف تتشابك استراتيجيات الجهات الفاعلة والجماعات المتطرفة اليمينية: سيلنر يقدم الأفكار، ويأخذها أفدلر ويحملها إلى الحزب. في الخلفية، يهتم آخرون بالتواصل، والشركات الغنية والمتوسطة الحجم، والدوائر البرجوازية، والمناقشات تدور دائما حول سؤال: كيف يمكن تحقيق مجتمع عرقي موحد؟".

كيف سننفذ الخطة؟

يتعلق الأمر الآن بالتفاصيل العملية، والخطوات التالية: موريغ، الذي يصف نفسه لاحقا بأنه "المنظم الوحيد" لأسئلة المحررين، يتحدث عن فريق من الخبراء الذي سيعمل على هذه الخطة - طرد الأشخاص الذين لديهم خلفية هجرة، بما في ذلك المواطنين الألمان.

ومن "وجهة نظر أخلاقية وقانونية ولوجستية" - خطة عنصرية في مظل قانوني.

يقول موريغ في الاجتماع السري إنهم أكثر اهتماما بخططهم الخاصة، ويجب أن يكونوا مستعدين عندما "تتحمل قوة وطنية في هذا البلد المسؤولية".

ناقش المجتمعون كيف ينبغي أن تصبح فكرة إعادة الهجرة استراتيجية سياسية. يقول سيلنر: لهذا الغرض، يجب بناء "القوة السياسية.. ما قبل السياسية" من أجل تغيير مناخ الرأي العام.

يؤكد منظر اليمين المتطرف أنه يجب الدعم النشط الحكومة اليمينية القادمة في ألمانيا حتى بعد الانتخابات.

بعدها قدم مشاركون في الاجتماع محاضرات حول تنفيذ تلك الاستراتيجية من خلال ضخ التمويل في المشاريع المؤثرة، في الدعاية، في حركات العمل والمشاريع الجامعية لبناء جمهور يميني متطرف مضاد. والأمر الآخر هو إضعاف الديمقراطية، أي: التشكيك في الانتخابات، وتشويه سمعة المحكمة الدستورية، ودفع الآراء الأخرى، ومحاربة وسائل الإعلام العامة.

كشف التحقيق عن أن المحامي أولريش فوسجيراو وعضو مجلس أمناء مؤسسة Desiderius Erasmus المتعلقة بحزب AfD ويمثل الحزب أمام المحكمة الدستورية الفيدرالية في النزاع حول تمويل المؤسسة، تحدث عن الأصوات البريدية، وعن المحاكمات، وعن سرية الانتخابات، وعن مخاوفه بشأن الناخبين الشباب من أصل تركي، الذين لم يتمكنوا من تكوين رأي مستقل. فيما يتعلق بالأسئلة التصحيحية، يؤكد هذه الجملة لاحقا. ومع ذلك، لا يريد أن يكون قادرا على تذكر مسألة فكرة الاغتراب للمواطنين في محاضرة سيلنر.

يعتبر فوسجيراو أن الاقتراح القائل بأنه يمكن تطوير رسالة نموذجية قبل الانتخابات القادمة من أجل الشك في شرعية الانتخابات التي يمكن تصورها: كلما وافق أكثر، زاد احتمال النجاح.

تبدو الأوقات مواتية لهم، يتم وضع الخطط، على الأقل في الخطوط العريضة. لكن كل شيء يقف ويسقط مع المال، جيرنوت موريغ يعرف ذلك.

في السبعينيات، كان موريغ الزعيم الفيدرالي ل"Bundes Heimattreuer Jugend"، وهي جمعية يمينية متطرفة ذات أيديولوجية الدم والتربة. تم حظرها في عام 2009 بسبب برنامجها النازي الجديد.

كان موريغ هو الذي اختار الضيوف وحدد البرنامج. هو الذي كتب عن "الخطة الرئيسية" مقدما في رسالته وطلب تبرعات من المدعوين. يقول إن التبرعات النقدية ومساهمات المؤتمرات يمكن للضيوف تسليمها "بتكتم" إلى زوجته في الموقع مباشرة. في وقت لاحق يقول: سيتم استخدام الأموال التي يجمعها لدعم المنظمات الصغيرة، مثل مارتن سيلنر.

هذا يعني أن كل شخص في الغرفة دفع المال على النحو المتفق عليه يمول حركة الهوية وكذلك سيلنر نفسه -هذا ما يقوله موريغ- لكنه يريد المزيد.

يعرض قائمة بالمؤيدين الذين يزعم أنهم يرغبون في دفع المال أو دفعوا بالفعل؛ وكذلك أولئك الذين ليسوا هناك: كريستيان غولدشاغ، مؤسس سلسلة اللياقة البدنية Fit-Plus والمساهم السابق في Süddeutsche Verlag.

كتب لاحقا إلى CORRECTIV أنه "لم يحول أي مبلغ لهذا الحدث أو المشروع الذي وصفته" ولا علاقة له بحزب البديل من أجل ألمانيا.

يعطي موريغ أسماء أخرى، يجلس ألكسندر فون بسمارك، سليل مستشار الرايخ السابق، في الغرفة.

موريغ، "الزعيم الفيدرالي" السابق، يتعامل بصراحة تامة مع الأسماء، إنه يتباهى بمن قام منذ فترة طويلة بتحويل "مبلغ مرتفع من أربعة أرقام كتبرع" أو سيظل يفعل ذلك.

حتى الآن، مرت التبرعات عبر الحساب الخاص لصهره، وهو مصرفي، طلب منه الآن أن يأتي بشيء آخر.

يقول البعض هنا في الدائرة، إنه من المرجح أن يسلم مظروفا إلى زوجته. ومع ذلك، على ما يبدو، يريد تنظيم التبرعات بشكل أكثر احترافا ويعلن أنه "من المحتمل أن يكون لديهم جمعية غير مسجلة في المرة القادمة" يمكن من خلالها إجراء التحويلات.

"حملة من أجل التبرع المباشر بالملايين"

يبدو أن السياسي البديل من أجل ألمانيا أولريش سيغموند، زعيم المجموعة من ساكسونيا أنهالت، يحتاج أيضا إلى المال. يلتمس سيغموند علنا التبرعات في الاجتماع: إنه يفكر بالفعل في الانتخابات والإعلانات الانتخابية التي يريد إرسالها، ويفضل أن يكون ذلك مباشرة في صناديق البريد.

يقول سيغموند إنه يريد الاتصال بالجميع مرة واحدة على الأقل. إنه يحتاج إلى إعلانات إذاعية وتلفزيونية كلاسيكية. لكنه يريد أيضا أكثر من ذلك: فهو يحتاج إلى 1.37 مليون يورو - بالإضافة إلى ما يقدمه الحزب. يمكن أن يكون هذا أيضا محاولة لتحويل الأموال إلى ما بعد خزانة الحزب مباشرة إليه - كتبرع مباشر، لن يكون هذا بالضرورة غير قانوني.

يقول سيغموند إن تبرعات الحزب هي "بالطبع الأنظف إلى حد بعيد". ومع ذلك، هناك "طرق قانونية تماما لتقديم التبرعات". يقدم اقتراحا للذهاب من خلال "الوكالات" و"قصص الموظفين". طلبه: تحديد شيء من هذا القبيل في محادثة فردية، "من أجل إيجاد أفضل طريقة بشكل فردي".

"اليد اليمنى لأليس ويدل"

حقيقة أن أجزاء من حزب البديل من ألمانيا ترتبط ارتباطا وثيقا بالنازيين الجدد واليمين الجديد ليست بالأمر الجديد. ومع ذلك، حتى الآن، دفع الحزب المشكلة إلى الجمعيات المحلية أو الحكومية الفردية.

كما يوجد ممثل عن أعلى مستوى من الحزب في الاجتماع السري في الفندق: رولاند هارتفيغ، نائب حزب البديل من أجل ألمانيا السابق والمتحدث الشخصي لزعيم حزب البديل من أجل ألمانيا أليس ويدل - وكذلك، وفقا للعديد من المطلعين على حزب البديل من أجل ألمانيا في البوندستاغ، وهو نوع من "الأمين العام غير الرسمي للحزب" والشخص الذي له تأثير على أعلى مستويات صنع القرار في الحزب في الخلفية.

أمام الضيوف، هارتفيغ من محبي الناشط اليميني الجديد سيلنر، الذي يقرأ كتابه "بفرح كبير" الآن.

ويشير أيضا إلى "الخطة الرئيسية" التي سبق أن نوقشت وحددها موريغ. ثم يخبر هارتفيغ أن حزب البديل من أجل ألمانيا يخطط حاليا لرفع دعوى قضائية نموذجية ضد البث الإذاعي العام، وحملة تظهر مدى فخامة تجهيز المحطات.

في سياق محاضرة سيلنر، يمكن أيضا رؤية المشروع الذي يقدمه ابن موريغ في الاجتماع: يريد آرني فريدريش موريغ بناء وكالة للمؤثرين اليمينيين. ويعد هارتفيغ بأن البديل من أجل ألمانيا يمكنه المشاركة في تمويل الوكالة.

والهدف، وفقا لهارتفيغ، هو التأثير على الانتخابات، وخاصة بين الشباب: "الجيل الذي يجب أن يحول المد موجود هناك". لذلك تهدف هذه الخطة إلى لعب الشباب على منصات مثل تيك توك أو يوتيوب بالمحتوى الذي ينظر إليه على أنه أطروحات سياسية عادية.

وستكون الخطوة التالية في هذا المشروع، وفقا لهارتفيغ، هي الآن تقديم المشروع إلى المجلس التنفيذي الاتحادي وإقناع الطرف بأنه سيستفيد منه أيضا.

يقول هارتفيغ جملة حاسمة: "إن المجلس التنفيذي الاتحادي الجديد، الذي يشغل الآن منصبه لمدة عام ونصف، منفتح على هذه المسألة. لذلك نحن مستعدون لأخذ المال في أيدينا والقيام بقضايا لا تفيد الحزب بشكل مباشر فقط."

لدى المرء انطباع بأن هارتفيغ، اليد اليمنى لأليس ويدل، تأتي هنا كوسيط في المجلس التنفيذي الاتحادي لحزب البديل من أجل ألمانيا - من أجل حمل الخطط الموضوعية لهذا الاجتماع إلى الحزب. لم يرد هارتفيغ على أسئلة فريق التحقيق اللاحقة حول الاجتماع.

واختتمت الصحيفة التحقيق بأن طبيب أسنان يميني متطرف كشف عن شبكته التآمرية؛ اجتماع للمتطرفين اليمينيين المتطرفين مع ممثلي حزب البديل الاتحادي من أجل ألمانيا من أجل "خطة رئيسية" لطرد المواطنين الألمان؛ أي خطة لتقويض المواد 3 والمادة 16 والمادة 21 من القانون الأساسي الألماني.

كما الكشف عن العديد من المانحين المحتملين للتطرف اليميني من البرجوازية العليا؛ ومحامي دستوري يصف الأساليب القانونية للشك بشكل منهجي في الانتخابات الديمقراطية؛ ورئيس المجموعة البرلمانية الحكومية لحزب البديل من أجل ألمانيا الذي يريد تنظيم تبرعات انتخابية بعد الحزب؛ ومالك فندق يمكنه جمع بعض المال لتغطية تكاليفه.

رد حكومي

رد وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر لمجلة شتيرن الأربعاء على ما كشفه التحقيق قائلة: "نرى مرة أخرى أنه من الضروري والصحيح لمكتب حماية الدستور أن يراقب عن كثب الدوائر اليمينية المتطرفة. أعداء الدستور يتواصلون مع ممثلي حزب البديل من أجل ألمانيا ويتم نشر أيديولوجيات غير إنسانية. لا ينبغي لأحد أن يقلل من شأن هذا الخطر"