الصور الاولى لعملية رصد واعتقال بقية ارهابيي جريمة كرمان 

العالم - ايران

ونشرت وزارة الامن جوانب جديدة من الجريمة الإرهابية في كرمان حيث اعلنت انه تم اعتقال 35 شخصا في محافظات كرمان وسيستان وبلوشستان وخراسان الرضوية وأصفهان وطهران وأذربيجان الغربية حتى الآن.

وفيما يلي النص الكامل للبيان:

ببالغ الاسف والحزن عميق إزاء الكارثة الإرهابية الأخيرة في كرمان نقدم تعازينا لذوي الشهداء المظلومين ونسأل الباري تعالى ان يمن بالشفاء التام لجرحى الحادث، نعلن انه الآن وبعد الإعلان المؤرخ ٥ كانون الثاني/يناير الجاري للوزارة، للشعب الايراني الكريم تفاصيل اخرى من المعلومات التي تم الحصول عليها والإجراءات التي اتخاذها من قبل الجهات الامنية :

يتبع...