الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤
٠٩:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الصور الاولى لعملية رصد واعتقال بقية ارهابيي جريمة كرمان 

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

اصدرت وزارة الامن الايرانية، اليوم الخميس، بيانها الثاني فيما يخص الجريمة الإرهابية التي طالت الابرياء في مدينة كرمان في الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني .

العالم - ايران

ونشرت وزارة الامن جوانب جديدة من الجريمة الإرهابية في كرمان حيث اعلنت انه تم اعتقال 35 شخصا في محافظات كرمان وسيستان وبلوشستان وخراسان الرضوية وأصفهان وطهران وأذربيجان الغربية حتى الآن.

وفيما يلي النص الكامل للبيان:

ببالغ الاسف والحزن عميق إزاء الكارثة الإرهابية الأخيرة في كرمان نقدم تعازينا لذوي الشهداء المظلومين ونسأل الباري تعالى ان يمن بالشفاء التام لجرحى الحادث، نعلن انه الآن وبعد الإعلان المؤرخ ٥ كانون الثاني/يناير الجاري للوزارة، للشعب الايراني الكريم تفاصيل اخرى من المعلومات التي تم الحصول عليها والإجراءات التي اتخاذها من قبل الجهات الامنية :

يتبع...

المزید من الصور

الصور الاولى لعملية رصد واعتقال بقية ارهابيي جريمة كرمان 

روابط ذات صلة

تحديد هوية الانتحاريين الاثنين اللذين نفذا هجوم كرمان الارهابي

عدد شهداء الحادث الإرهابي في كرمان ارتفع إلى 93 شهيدا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف