ممثلة جنوب أفريقيا: إسرائيل شنت حملة قصف الأكثر كثافة في تاريخ الحروب

العالم- فلسطين المحتلة

أضافت الممثلة القانونية لجنوب أفريقيا خلال جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية في اتهام الكيان الإسرائيلي بارتكاب جرائم الابادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، أن الكيان ارتكب القتل الجماعي للفلسطينيين بغزة في انتهاك لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وأوضحت ان الفلسطينيين يتعرضون لقصف لا يتوقف أينما يذهبون ويقتلون في كل مكان يلجأون اليه، معلقة بقولها: "ما من مكان آمن يذهب إليه سكان غزة ومن رفض المغادرة يقتل على الفور.. مستشفيات بأكملها طلب منها الإجلاء حتى الأطفال الرضع في وحدات الرعاية الفائقة".

وقالت إن أعمال القتل الإسرائيلية كبيرة جدا وجثث الفلسطينيين تدفن في مقابر جماعية من دون التعرف عليها.. مئات من العائلات في غزة مسحت بالكمال ولم يبق منها أى فرد على قيد الحياة".

وتابعت الممثلة القانونية لجنوب إفريقيا، "إسرائيل فرضت أوامر الإخلاء من الشمال إلى جنوب قطاع غزة في غضون 24 ساعة، وهو ما يعد إبادة، والأمين العام للمتحدة وصف غزة بأنها مقبرة للأطفال ومعاناة الفلسطينيين الجسدية والنفسية لا يمكن وصفها".

واوضحت ممثلة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية: "في الأسابيع الأولى بعد 7 أكتوبر استخدمت "إسرائيل" نحو 7000 مقذوف في الأسبوع الواحد، معتبرا ان عدد القتلى المدنيين في غزة يُعدّ الأكبر على مستوى العالم خلال فترة زمنية محدودة".

واكدت ان المعاناة الفلسطينية أمر واقع ومن المستحيل نفيه، مضيفة ان الفلسطينيين الذين رفضوا مغادرة منازلهم في غزة تعرضوا للقتل أو هم مهددون بالقتل.

وقالت ممثلة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية: طلب "إسرائيل" إخلاء المستشفيات يُعدّ من إجراءات الإبادة الجماعية، مضيفا: "لا دليل على تحمل "إسرائيل" مسؤولية إعادة إعمار غزة بل هي تفتخر بعمليات التدمير".

وتابعت ان المجاعة منتشرة في صفوف 97% من سكان غزة و "إسرائيل" مستمرة في منع وصول المساعدات الغذائية والطبية إلى غزة وتمنع توزيع المساعدات الغذائية والطبية عبر القصف المستمر.

واشارت الى ان الغزيون ممنوعون من الوصول إلى المياه النظيفة والملاجئ النظيفة وسوء التغذية والأمراض ستؤدي إلى حالة من الأوبئة القاتلة في غزة إذا لم تتم معالجتها.

وقالت ممثلة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية: ان العنف بحق النساء والفتيات وحديثي الولادة الأطفال الخدج جزء الإبادة الجماعية وتدمير البنى التحتية وقتل وجرح وترك الأطفال من دون رعاية يندرج ضمن الإبادة الجماعية.

واكدت ان هناك سمة غير اعتيادية في القضية وهي تصريحات المسؤولين الإسرائيليين نيتهم ارتكاب إبادة، قائلة: لو لم يكن لهذه التصريحات الإسرائيلية هدف معين لما كانت صدرت.