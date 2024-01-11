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قائد الثورة الإسلامية يعزي علماء باكستان بوفاة الشيخ محسن علي نجفي

قائد الثورة الإسلامية يعزي علماء باكستان بوفاة الشيخ محسن علي نجفي
الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

قدم قائد الثورة الإسلامية في إيران سماحة آية الله السيد علي خامنئي التعازي إلى علماء الدين والحوزات العلمية في باكستان برحيل العالم الجليل الشيخ محسن علي نجفي.

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وكتب قائد الثورة في رسالة التعزية: تلقينا بأسى وأسف نبأ رحيل العالم الكريم والخدوم المغفور له حجة الإسلام والمسلمين الحاج الشيخ محسن علي نجفي طاب ثراه.

وأضاف سماحته: إني أقدم التعازي والمواساة بفقدان هذا العالم الجليل إلى علماء الدين والحوزات العلمية في باكستان وكذلك أسرة ومحبي المغفور له خاصة شيعة " بَلتِستان" المحترمين وأسال الباري عز و جل أن يتغمد هذا العالم الورع بمغفرته الواسعة وأن يهبه الدرجات الرفيعة، والصبر والسلوان لذويه المحترمين.

يذكر أن آيه الله محسن علي نجفي كان من علماء الدين والمفسرين البارزين الشيعة في باكستان، تلقى دروسه في النجف الأشرف على يد أساتذة بمن فيهم المرحوم آية الله الخوئي والشهيد آية الله محمد باقر الصدر، وقد أسس المغفور له حوزتي "جامعة أهل البيت" و "جامعة الكوثر" العلميتين وكان رئيس المجلس الأعلى لرابطة أهل البيت عليهم السلام في باكستان ومؤسس نظام "أسوة" التعليمي وعدة جامعات خاصة في باكستان.

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