شاهد/ غزه حاضرة في حفل افتتاح كأس آسيا!

العالم- فلسطين

وشهد حفل افتتاح كأس آسيا 2023 دعما للقضية الفلسطينية في حربها ضد الكيان الصهيوني قبل انطلاق المباراة الافتتاحية بين الدولة المضيفة قطر ولبنان على استاد لوسيل في الدوحة بعدما ترك حسن الهيدوس قائد منتخب قطر، تأدية قسم البطولة في حفل الافتتاح إلى مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين.



ويستهل المنتخب الفلسطيني مشواره في كأس آسيا، بمواجهة نظيره الإيراني، يوم الأحد المقبل.

فلسطين.. أغنية الحرية في افتتاح كأس آسيا 2023

كما كانت فلسطين حاضرة في مجموعة من الألحان ورددت الجماهير النشيد الوطني الفلسطيني "فدائي".

في الفقرة الأخيرة من الحفل حضرت مجموعة من الفنانات مع أغانٍ لفلسطين، كما ارتدين الزي الفلسطيني.

وبعد انتهاء الفقرة الغنائية رفعت الجماهير النشيد الوطني الفلسطيني "فدائي"، لتحضر فلسطين في الحفل بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وانطلق الجمعة فعاليات كأس آسيا 2023 في العاصمة القطرية الدوحة، وسط منافسة شرسة من عدة منتخبات أبرزها ايران والسعودية واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 6 مجموعات وتتكون كل مجموعة من 4 منتخبات، تخوض 3 مباريات للتصفية في الدور الأول.

مجموعات بطولة كأس آسيا 2023

المجموعة الأولى: قطر، الصين، طاجكستان، لبنان.

المجموعة الثانية: أستراليا، أوزبكستان، سوريا، الهند.

المجموعة الثالثة: إيران، الإمارات، هونغ كونغ، فلسطين.

المجموعة الرابعة: اليابان، العراق، فيتنام، إندونيسيا.

المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية، الأردن، البحرين، ماليزيا.

المجموعة السادسة: السعودية، عمان، تايلاند، قرغيزستان.

الجوائز المالية لبطولة كأس آسيا 2023

إجمالي جوائز بطولة كأس آسيا 2023، ستصل إلى ما يقرب من 15 مليون دولار، فصاحب المركز الأول والمتوج باللقب سيحصل على 5 ملايين دولار، أما صاحب الوصافة فسيحصل على 3 ملايين دولار، أما صاحب المركز الثالث والرابع فيحصلان على مليون دولار، ويحصل أي منتخب شارك في المسابقة الآسيوية على 200 ألف دولار.

وتقام مباريات بطولة كأس آسيا 2023، والمقرر إقامتها على الأراضي القطرية، عبر قنوات بي إن سبورتس، وقنوات SSC1 HD.