هاآرتس: تضاعف تكاليف الحرب على غزة إلى 27 مليار شيكل + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أوضح الزميل فارس الصرفندي أن صحيفة هاآرتس الإسرائيلية نشرت تقريراً بملحقها الاقتصادي كتبت فيه أن الخسائر الحربية جراء حربه على غزة لم يستطع كيان الاحتلال تحملها.

وأكدت الصحيفة أن كلفة هذه الحرب ستصل إلى 27 مليار شيكل، بعد أن كان الإسرائيليون يتوقعون أنها لن تزيد عن 13 إلى 14 مليار شيكل، فيما تضاعف مبلغ الاستنزاف للجيش الإسرائيلي.

وأكد مراسلنا أنه ووفق تقرير الصحيفة حوالي 20 مليار شيكل ستكون من الناحية العسكرية من حيث المعدات والعتاد، و 3 مليارات شيكل تتعلق بالخسائر التي ستصرف على الجنود وغيرهم، و4 مليارات شيكل لإصلاح ما دمر من غلاف قطاع غزة.

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