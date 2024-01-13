رسائل شكر الشعب الفلسطيني الى اهل اليمن تشعل مواقع التواصل

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من جهتها أكدت "أنصار الله" مواصلة عملياتها في منع السفن المرتبطة بـ"إسرائيل" أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، متوعدةً بالرد على الضربات الأميركية البريطانية.

الى ذلك شكراً لليمن على الموقف المُشرّف والشجاع، فعلتم ما لا يجرؤ أحد على فعله”.. هي ابرز رسائل من الشعب الفلسطيني إلى القوات المسلحة اليمنية والشعب اليمني.

هذا واتجهت الأنظار عالمياً إلى مدينة لاهاي في هولندا، حيث محكمة العدل الدولية، التي بدأت الخميس، التحقيق في قضية "الإبادة الجماعية" بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد كيان الاحتلال الاسرائيلي في واقعة هي الأولى من نوعها.

وفي موضوع اخر تقدم الطبيبة فداء القرشلي وهي مفترشة الأرض ووسط ظروف قاسية، الرعاية الأولية والخدمات الطبية للمرضى من النازحين الفارين من جحيم الحرب التي طالت عائلاتهم ومنازلهم، من داخل خيمة أنشأتها في مخيم للنزوح بمدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة.