المقاومة تستعيد السيطرة علی 50 بالمئة من شمال غزة

العالم - فلسطين

بعد مضي مائة يوم من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ومقتل اكثر من خمسمئة وثلاثة وعشرين ضابطا وجنديا اسرائيليا وتدمير العشرات من دبابات واليات الاحتلال في المواجهات الميدانية مع فصائل المقاومة في سياق محاولات الاحتلال العبثية في القضاء على حركة المقاومة الاسلامية حماس يعود الكيان الاسرائيلي الى المربع الاول باعتراف منه.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن استعادة حركتي حماس والجهاد الاسلامي السيطرة العسكرية على شمالي قطاع غزة. وقالت مصادر اعلامية اسرائيلية ان خمسين بالمائة من شمالي القطاع باتت تحت سيطرة فصائل المقاومة بعد أن كانت الفصائل تسيطر قبل أسبوعين على ثلاثين بالمائة من مساحته فقط.

ولفت اعلام الاحتلال الی أنّ حركة حماس تعود بالتدريج، إلى الإمساك بزمام تسيير الأمور في شمالي القطاع، وأنّ كوادرها يمارسون عملهم هناك.

ميدانياً أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط احتياط وجندي من سلاح الهندسة، في مواجهات جنوب القطاع، لترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى اكثر من خمسمئة وثلاثة وعشرين ضابطا وجنديا بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حسبما اعترف الجيش.

في حين أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها استهدفت قوات الاحتلال في مختلف محاور القتال التي يحاول الاحتلال التقدّم من خلالها في قطاع غزة، موجهةً رشقات صاروخية جديدة إلى المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع.

وفي جنوبي قطاع غزة، أكدت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مجاهديها قتلوا جنديين إسرائيليين من مسافة صفر، شرقي مدينة خان يونس عبر استخدام عبوة رعدية مضادة للأفراد.

كما استهدفت القسام الاليات الاسرائيلية في خان يونس، ودمرت حفاراً عسكرياً وجرافة باستخدام قذائف الياسين مئة وخمسة وعبوات الشواظ، كما استهدفت ثلاث دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا بالقذائف والعبوات، في محاور القتال جنوبي قطاع غزة أيضاً.

وفي شرقي خان يونس أيضاً، تمكن مجاهدو القسام من استهداف طائرة مروحية إسرائيلية بصاروخ أرض - جو، بالإضافة إلى دك تجمعٍ لآليات الاحتلال وجنوده بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

بدورها، بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد عن العملية المشتركة التي نفذها مجاهدوها بالاشتراك مع مقاتلي كتائب شهداء الأقصى، تظهر قصف تجمعات آليات الاحتلال وجنوده في محاور التصدي للتقدم وسط خان يونس.

كما ذكرت السرايا خوض مقاتليها اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التصدي للتقدم الإسرائيلي، شرقي البريج والمغازي، وسط قطاع غزة.